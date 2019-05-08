Что связывало бывшего шефа внешней разведки ГДР с Уфой?

Есть в Уфе короткий, но очень необычный и мало кому известный исторический маршрут, который может стать изюминкой экскурсий по городу. Он пролегает от центрального почтамта до авиационного колледжа, где в годы войны располагался исполком Коммунистического Интернационала. Этой дорогой в далеком 1942 году, впервые попав в Уфу, ходил будущий шеф главного управления разведки министерства безопасности ГДР Маркус Вольф, которого называли "человеком без лица": его фотографии не было ни у одной из разведок мира.

Связи из Коминтерна

Тогда ему было всего 19 лет. В Уфу Маркус приехал по телеграмме из исполкома Коминтерна для обучения в школе разведки, организованной в Кушнаренково. Здесь по национальному признаку формировались группы для нелегальной работы на территории оккупированных европейских стран.

Школа Коминтерна сыграла важную роль в судьбе Маркуса Вольфа. Ему повезло: он остался в СССР, что спасло его от гибели. Практически всех "нелегалов" из Кушнаренковской школы в Европе разоблачили и казнили.

В школе Коминтерна Маркус познакомился с первой женой Эмми - матерью его старших детей Миши и Тани. Это Вольф рассказал известному кинодокументалисту Радику Кудоярову.

- Работая в начале 2000-х над фильмом "Черный генерал" о легендарном разведчике Даяне Мурзине, я обратился к бывшему шефу разведки ГДР за комментарием: позвонил Маркусу Вольфу, телефон которого мне дали друзья, - рассказывает известный кинодокументалист Радик Кудояров. - Услышав "Кушнаренково" и "школа Коминтерна", он очень живо отреагировал, мы договорились встретиться в Берлине. К тому времени Маркус Фридрихович уже был известной персоной, его хорошо знали в разных уголках мира. Поначалу он вызывал у меня профессиональный интерес: уровень его информированности был феноменальным. Мы быстро сошлись, и Вольф стал другом нашей семьи. В 2000-х годах он дважды приезжал ко мне в гости.

"Писатель мемуаров"

- Самым сложным периодом в его жизни, несомненно, оказалось время после объединения Германии. ГДР перестала существовать, и всех, кто служил прежнему режиму на руководящих постах, судили. Был выписан ордер и на арест Вольфа. Но друзья помогли Маркусу незаметно покинуть Берлин. Спустя некоторое время он оказался в Москве. Вольф искал поддержки в высших политических кругах. Но его письма Михаилу Горбачеву остались без ответа. Окончательно осознав, что Москве он не нужен, Маркус Вольф вернулся в Германию и сдался новым властям, чтобы бороться за свое будущее в одиночку.

В тюрьме Маркус Вольф пробыл недолго. Обвинительный приговор был отменен федеральным Конституционным судом. После этого, по его собственным словам, стал "писателем мемуаров". Он автор нескольких книг. Начал писать, воплощая последний замысел младшего брата. В 1982 году Конрад, будучи неизлечимо больным, передал Маркусу черную папку, сказав: "Это проект сценария фильма, который я уже не сниму, оставляю тебе". На следующий день он умер.

История биографическая, в которой повествуется о дружбе трех друзей. Один стал летчиком люфтваффе, второй - старшим лейтенантом Красной Армии, третий - американским офицером. Старшим лейтенантом был Конрад Вольф. Он дошел до Берлина, после войны учился у Сергея Герасимова во ВГИКе. Стал кинорежиссером, возглавил Академию искусств в ГДР. Маркус выпустил эту книгу под названием "Трое из 30-х".

- У меня были все его книги, но именно эту, первую, я получил последней с надписью "Другу Радику для более глубокого познания истории и жизни Вольфов", - вспоминает режиссер Кудояров. - В последний свой приезд Вольф со второй супругой Андреа гостил у нас на даче. Он общался с простыми людьми, ездил на велосипеде. В сентябре мы отметили мой день рождения. В октябре я съездил в Германию, где мы побывали на чтениях его отца, Фридриха Вольфа, в Бремене. Договорились 13 ноября встретиться в Берлине. Но 9 ноября 2006 года пришло печальное известие: Маркуса не стало. Он умер в день падения Берлинской стены, а через 40 дней родился мой сын, которого я назвал Маркусом в честь своего друга.

Кто вы, Маркус Вольф?

После смерти Вольфа о нем было множество материалов, некоторые - в весьма негативном ключе. Причем их авторы ни разу не видели Маркуса, который, при всех его достоинствах, был еще и честным человеком. Например, принадлежа к политической элите ГДР, свою дачу под Берлином построил на собственные средства. И власти объединенной Германии не смогли ее конфисковать, как у других.

Его пытались заманить на Запад. Американцы оставили Вольфу номер телефона в Нью-Йорке. Достаточно было позвонить и произнести условную фразу, чтобы получить все - материальное благополучие, безопасность - в обмен на его уникальные знания. Маркус отказался.

В обычной жизни Маркус Вольф был таким, о которых говорят: ничто человеческое ему не чуждо. Добрый, хлебосольный, отлично готовил сам. Без ложной скромности называл себя "одним из лучших мастеров по пельменям к западу от Урала".

- Маркус даже написал книгу "Секреты русской кухни". В ней не только даются рецепты блюд, но и рассказывается, как кухня помогает в делах разведки. Будучи в Уфе во второй раз, Маркус выбрал некоторые эпизоды из этой книги и предложил их опубликовать. Я предложил формат аудиокниги. У Маркуса до этого в Германии вышла аудиокнига "Друзья не умирают", которая заканчивается фразой: "Да не развеются наши следы слишком быстро".

Маркус читал сам. Записывали мы его в профессиональной студии в Уфе. Исходного материала получилось более чем на час. Он попросил сделать аудиокнигу минут на 40. И хотел, чтобы в ней звучали русские народные мелодии, сыгранные на баяне. Эта музыка звучит на перебивках. Но когда Маркус умер, я решил сохранить запись полностью без купюр.

В тему

Маркус Вольф хорошо говорил по-русски, так как вырос в Москве, куда его семья переехала, спасаясь от фашистского режима. Но с началом Великой Отечественной войны Маркуса отправили в Казахстан, фактически интернировали. Оттуда он выбрался благодаря телеграмме из исполкома Коминтерна. После роспуска этой организации в 1943 году Маркуса и еще нескольких сокурсников руководство компартии Германии вызвало в Москву. Он начал работать на партийной радиостанции, а позже в пуле советских журналистов освещал Нюрнбергский процесс.

После образования ГДР Маркус сдал советский паспорт и стал гражданином новой страны, работал в посольстве ГДР в Москве.

В 1951 году его пригласили в разведку. Ее становление проходило непросто. Многие проверенные методы, предлагаемые также и советниками из Москвы, в уникальных послевоенных условиях были малоэффективны. В один из дней на сторону противника перешли весьма информированные сотрудники, что стало серьезным испытанием для встающей на ноги службы. Вскоре ее предложили возглавить Маркусу Вольфу, которому сразу присвоили звание генерала.

- У многих, с кем встречался, в том числе у ветеранов спецслужб, я интересовался мнением о Маркусе Вольфе. Один из заместителей директора ЦРУ Фриц Эрмарт сказал: "Это был профессионал с большим опытом. Жаль, что он был на другой стороне баррикад", - рассказал Радик Кудояров.

Прямая речь

- Я снимал Маркуса в своих картинах, но не сделал отдельного фильма о нем. Особо ценно то, что осталось между строк и имеет отношение к страницам истории XX столетия. Время от времени я возвращаюсь к материалам и воспоминаниям о нем. Делаю заметки, наброски каких-то сцен. История жизни Маркуса Вольфа имеет потенциал превратиться в сценарий большого игрового фильма для международного кинорынка, - говорит Радик Кудояров.

Кстати

Летом 1936 года в Уфе побывал известный немецкий писатель-антифашист Фридрих Вольф - отец Маркуса Вольфа. Об этом напоминает мемориальная доска на доме N32 по улице Карла Маркса.

На доме в Нижнем Кисловском переулке, неподалеку от Арбата в Москве, где проживала семья Вольфов, тоже есть мемориальная доска. На ней пока только два имени - Фридриха и Конрада. Кстати, скоро там появится и имя Маркуса.