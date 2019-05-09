ЦОДД рекомендовал москвичам в День Победы пересесть на метро

Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал москвичам и гостям Москвы пользоваться 9 мая метро и избегать поездок на автомобиле, причем как в центре города, так и на окраинах.

"9 мая с раннего утра до позднего вечера будет очень много ограничений. Посмотрите схемы заранее и пользуйтесь, по возможности, метро", - сообщили в ведомстве.

Перекрытия связаны с торжественными мероприятиями, посвященными Дню Победы - это и парад на Красной площади, и шествие Бессмертного полка, и многие другие.