В минувшие праздники скромно, почти незаметно в прокат вышел фильм "Коридор бессмертия", несмотря на подходящую дату премьеры (накануне Дня Победы), так и оставшийся в тени марвеловского блокбастера не первой свежести .

И это вызывает искреннюю досаду, так как редко в нашем современном кино о Великой Отечественной попадается действительно хорошая продукция, которую не стыдно сравнить с советской классикой. И пускай эти сравнения даже лучшие российские ленты зачастую всё же проигрывают (исключением, пожалуй, можно признать только "Брестскую крепость"), сам факт возможности такого сопоставления чуть-чуть греет душу.

"Коридор бессмертия" в этом отношении исключением не стал, здесь хватает недостатков, среди которых самый явный - сыроватый сценарий, полнящийся довольно угловатыми сюжетными линиями с то вдруг возникающими из ниоткуда, то пропадающими в никуда персонажами. К тому же фильм заметно провисает в середине и прощается с нами довольно сумбурной развязкой.

Почему все эти - бесспорно, весьма существенные - дефекты тем не менее не мешают назвать "Коридор бессмертия" одним из лучших образцов постсоветского военного кино? Потому что это - тот редкий случай, когда достоинства настолько очевидны, что перевешивают даже заметные изъяны.

Первое - это герои, пусть порой и плутающие, спотыкаясь, в лабиринтах прихрамывающего сценария, - зато вполне цельные и аутентичные, внешне выглядящие безупречно и исполненные замечательно. Что характерно, звёздных актёров вы тут не увидите, самые примелькавшиеся лица из актёрского состава - Дарья Екамасова и Александр Яценко, играющие отнюдь не центральные роли.

Важно, что лента рассказывает о малоизвестном эпизоде войны, причём с минимумом вольностей и драматургических допущений. Вообще блокада Ленинграда сама по себе без внимания в последнее время не остаётся и получает самые разные художественные комментарии, хотя и не сказать чтобы удачные: от скандально-гнусненькой "комедии" Красовского до слабенькой вариации на тему "Титаника" - картины "Спасти Ленинград".

В фильме Фёдора Попова речь идёт о специальной железной дороге, которую срочно построили для связи города с "большой землёй". Настоящий подвиг железнодорожников, совершавших жизненно важные для ленинградцев рейсы под постоянными обстрелами, требовал увековечивания, и работа Попова, созданная под присмотром и с благословения писателя-фронтовика Даниила Гранина, эту благородную миссию выполняет.

Местами справляется и вовсе отлично: техническая сторона фильма чудо как хороша. Каторжный труд экипажей, в большинстве своём состоявших из женщин, отображён в подробностях и с большим вкусом. Лихой экшн захватывает не меньше паровозных гонок, устроенных Учителем в "Крае", с той разницей что фабула "Коридора бессмертия" не страдает клинической идиотией.

Не страдает она и болезненной идеей "победы вопреки", без которой редко обходится наше патриотическое (и особенно - "патриотическое") кино. Да, здесь есть энкавэдэшник, у которого есть определённые разногласия с главным героем, и разногласия эти имеют моральную основу (и немного - амурную, как без этого). Но, несмотря на очевидные симпатии автора к протагонисту, монстра из его оппонента никто не делает, его позиция вполне понятна, а плоды деятельности - более чем осязаемы. Такую идейную сбалансированность в российском кино действительно встретишь нечасто, и она сближает "Коридор бессмертия" с той же "Брестской крепостью" и "28 панфиловцами".

"Коридор бессмертия", конечно, не в состоянии даже приблизится к показателям раскрученных блокбастеров, и поддержка, ему оказанная сверху, совершенно несравнима с тем, что получил, например, "Т-34" (хотя по всем параметрам фильм Попова требованиям Минкульта соответствует), так что слышать мы будем о нём куда реже. И это печально. Но у нас появился ещё один неплохой фильм о Великой Отечественной войне. А это всегда отрадно.

4.0