Владимир Мединский: "Т-34" обойдет по сборам "Пиратов Карибского моря"

Фильм Алексея Сидорова "Т-34" должен обойти по сборам голливудские фильмы, включая картины серии "Пираты Карибского моря", считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

По его прогнозу, военно-исторический фильм займет вторую строчку после сверхуспешной спортивной драмы Антона Мегердичева "Движение вверх", собравшей в прокате более трех миллиардов рублей.

Напомним, сборы "Т-34" в России и странах СНГ уже превысили два миллиарда рублей. В минувший уик-энд выручка "Т-34" составила 177,3 миллиона.

Министр сообщил, что в течение первых трех недель января российские кинотеатры посетили свыше 21 миллиона человек - в среднем было продано около 1 миллиона билетов в день.

"Это абсолютный рекорд за всю постсоветскую историю. Доля российского кино традиционно очень высокая - более 70 процентов кассы собрали российские фильмы в эти первые три недели", - приводит ТАСС слова главы ведомства, сказанные в ходе пресс-конференции.

Наиболее успешный результат в 2019 году демонстриует именно "Т-34", заметил Мединский.

"Я сразу даю прогноз, что он станет вторым по сборам фильмом из всех фильмов, включая голливудские, после 1992 года. Я думаю, что "Т-34" обойдет "Пиратов Карибского моря" и займет второе место вслед за "Движением вверх", - полагает министр.

Всего в первые недели года отечественные фильмы заработали около пяти миллиардов рублей, что является рекордом среди всех январских показателей российского кино за последние 25 лет, добавил он.

Ранее Мединский раскритиковал авторов негативных отзывов на ленту Сидорова, призвав россиян смотреть её вместе с детьми.