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13.05.2019 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В суд Самары поступили дела двух новых подозреваемых в хищении нефти

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самарский районный суд города Самары поступили материалы на еще двоих фигурантов уголовного дела о хищении и загрязнении нефти, поставляемой через нефтепровод "Дружба".

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Материалы, как сообщил РИА Новости в понедельник представитель суда, поступили в отношении основателя ГК "Петронефть" Романа Трушева и экс-гендиректор "Самаратранснефть-терминал" Романа Ружечко. Это именно те фигуранты резонансного уголовного дела, которые сейчас находятся в розыске. Дата заседания, когда им будет назначена мера пресечения, пока не определена.

На прошлой неделе суд изначально арестовал четырех подозреваемых, среди которых гендиректор и зам "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и Рустам Хуснутдинов, гендиректор "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, замдиректора "Магистраль" Сергей Баландин. Позже, как сообщил ТАСС, они обжаловали арест.

По версии следствия, с августа 2018 по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, все члены преступного сообщества, похитили нефть не менее чем на миллион рублей. Весной 2019 года, чтобы скрыть хищения, они добавили в нефть хлорсодержащие соединения в узел слива у села Николаевка Самарской области. Загрязненная маслянистая жидкость попала в нефтехранилище в селе Лопатино, восемь резервуаров пришли в негодность, а некачественная нефть пошла дальше по магистральному трубопроводу.

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Дело расследуется по статье "приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода", а также по статьям "организация преступного сообщества и участие в нем" и "кража".

Напомним, что из-за загрязненной нефти с 19 апреля пришлось временно приостановить ее экспорт по нефтепроводу "Дружба" в Беларусь. Прокачку сырья приостановили также через Польшу и Украину. Качественная нефть поступила на заводы Беларуси 4 мая.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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