Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в "Дружбе"

В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение. Об этом сообщили во вторник в СК РФ.

По версии следствия, в состав ОПГ входили главы и члены руководства нескольких компаний, которые занимались транспортировкой и торговлей нефти. Всего внимание следователей привлекла деятельность шестерых человек, в число которых входят гендиректор частной компании ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее заместитель, глава ООО "Петронефть Актив" Владимира Жоголев, а также замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Следствию удалось установить, задержанные лица организовали преступное сообщество и занимались кражей нефти. Сообщается о многократных фактах хищения на сумму порядка 1 миллиона рублей. Для того чтобы скрыть кражу нефтепродуктов, в марте-апреле 2019 года подозреваемые решили разбавить топливо хлорсодержащими соединениями. Загрязненная нефть была поставлена в узел слива, расположенный в Волжском районе Самарской области, откуда попала в нефтехранилище в селе Лопатино. Напомним, ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что узел учета "Лопатино" стал источником загрязнения нефти, которая идет на экспорт по трубопроводу "Дружба" с территории России в Восточную Европу.

По данным следствия, некачественная нефть, загрязненная подозреваемыми, попала в систему магистрального трубопровода, из-за чего восемь резервуаров парка "Лопатино" оказались в состоянии, непригодном для эксплуатации.

Подозреваемые были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по ст 158, 210 и 215.2 УК РФ. По ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде ареста. Имена еще двоих фигурантов не называются. Известно, что они объявлены в розыск.

Напомним, загрязнение нефти стало причиной временной приостановки экспорта сырья по нефтепроводу "Дружба". 19 апреля из-за поступления загрязненной неорганическими хлоридами нефти на заводах Беларуси была снижена переработка топлива и приостановлен экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизеля). Прокачка сырья также была приостановлена в Польше и на Украине. Выяснилось, что на участке Самара-Унеча в трубопровод была умышленно сброшена партия плохой нефти. После разбирательства 4 мая качественная нефть поступила на заводы Беларуси, а накануне началась прокачка кондиционного топлива для поставки европейским потребителям. При этом глава Минэнерго уточнил, что полная очистка нефтепровода займет некоторое время. Ожидается, что расчистка будет выполнена в первой половине мая.