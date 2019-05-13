Трамп заявил о контроле ситуации в торговых отношениях с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что ситуация с торговыми отношениями с КНР развивается в интересах Вашингтона. Он также пообещал Пекину, что страна потеряет десятки миллиардов долларов из-за повышения торговых пошлин на китайскую продукцию.

Американский лидер напомнил о том, что Китай нарушил договоренности с Соединенными Штатами и попытался пересмотреть условия обсуждаемой торговой сделки.

Ранее Трамп посоветовал Китаю не дожидаться выборов нового главы США в 2020 году, а поскорее заключить торговую сделку. Хотя глава Белого дома подчеркнул, что ему "нравится собирать большие пошлины".

Завершившиеся в Вашингтоне на этой неделе американо-китайские переговоры по торговле оказались безрезультатными на фоне очередного повышения пошлин на китайские товары.

Между тем власти Китая обещают принять ответные меры. Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп отдал распоряжение увеличить пошлины с нынешних 10 процентов до 25 процентов.