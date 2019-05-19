ЦСКА стал чемпионом Евролиги

Московский ЦСКА в восьмой раз стал лучшим клубом Старого Света. В решающем матче "Финала четырех" баскетбольной Евролиги, проходившем в испанской Витории-Гастейс, армейцы одолели турецкий "Анадолу Эфес" - 91:83.

Российско-турецкое противостояние в финале Евролиги прогнозировалось, только на месте "Анадолу" большинство ожидали другой стамбульский клуб - "Фенербахче". Но подопечные Желько Обрадовича сначала сенсационно уступили в полуфинале 73:92, а затем без особой борьбы отдали игру теперь уже экс-чемпиону турнира мадридскому "Реалу", который в финал не пустили армейцы.

Впрочем, задача ЦСКА легче не стала. Может, даже наоборот. "Анадолу", который в прошлом сезоне стал последним в "регулярке" Евролиги, расценивался букмекерами, как однозначный аутсайдер. Поэтому в финале команде Эргина Атамана терять было нечего: она и так уже прыгнула выше головы. А вот ЦСКА, как один из главных фаворитов сезона, попал под беспрецедентное давление. И всячески пытался ему сопротивляться.

"Вообще "Эфес" прилично выглядел по ходу сезона, вытащил тяжелую серию в плей-офф, - рассуждал один из ключевых игроков москвичей Никита Курбанов. - Финал будет напряженным. Несмотря на то ,что в сезоне мы их два раза обыграли. Не думаю, что кто-то считал их аутсайдером. Окей, они провели не слишком удачный прошлый сезон, но в этом они очень хороши. У них очень боевитый, сбалансированный состав с ярко выраженными лидерами. Не вижу у нас какого-то особого преимущества над ними".

Вот и трибуны, которые на удивление оказались заполнены (хотя в этом году у болельщиков в случае чего была возможность перепродать билеты на официальной платформе Евролиги), отдали предпочтение "андердогу". Когда объявлялся состав ЦСКА, одобрительной реакции удостоился лишь Серхио Родригес, у которого, как признавался сам игрок, живет немало друзей в Витории. Здесь его реально любят. На витринах некоторых баров можно было даже лицезреть изображение армейского испанца. А вот баскетболистов "Эфеса" арена приветствовала с восторгом. По понятным причинам недовольно гудел разве что фанатский сектор "Фенербахче".

Зато с первых минут на полную катушку, как и в полуфинале, включилась армейская торсида. Вместе с ней не стал раскачиваться и ЦСКА. Армейцы сразу задрали планку - как по скорости игры, так и по точности бросков. Особенно москвичи преуспели из-за дуги, реализовав в первой четверти шесть из восьми трехочковых. Причем Кори Хиггинс забросил три "трехи" из трех. "Анадолу" поддерживал этот темп с трудом. Если бы не Шейн Ларкин, стамбульцы рассыпались бы уже в первой четверти. Но восемь очков американца оставили "Эфес" на плаву.

Вторую четверть ЦСКА начал мощно именно в защите. Больше четырех минут соперник никак не мог поразить кольцо москвичей. И отрыв армейцев вырос до 14 очков. Впрочем, ЦСКА не был бы собой, если бы не придумал себе проблемы на ровном месте. Кайл Хайнс в безобидной ситуации совершил фол, и "Анадолу" в одно мгновение отыграл четыре очка. У армейцев посыпались фолы. Если за всю первую четверть подопечные Димитриса Итудиса набрали лишь два нарушения, то уже к середине второй их стало пять. И каждый последующий фол "Анадолу" уже пробивал.

Смятение в армейских рядах должен был прекратить трехочковый Клайберна, но нет. ЦСКА продолжило потряхивать до самого перерыва. Более того, имея возможность завершить четверть своей атакой, армейцы ею не воспользовались. А через три секунды еще и сфолили на бросавшем из-за дуги Ларкине. Так 14-очковое преимущество российской команды сократилось до минимума - 44:42.

После паузы "Анадолу" продолжил геройствовать и даже впервые за долгое время вышел вперед, правда, трехочковые Де Коло и Клайберна немного вернули турок на землю. По ходу четверти ЦСКА не только стабилизировал ситуацию на паркете, но даже начал по новой отрываться от соперника. За полторы минуты до паузы армейцы снова довели свое преимущество до 14 очков. Однако к перерыву оно стремительным образом сократилось вдвое. И повинны в этом были сами баскетболисты ЦСКА, допустившие несколько глупых ошибок. Так или иначе, счет стал 68:62.

Очередной камбэк "Анадолу", подобравшихся к сопернику на тревожные четыре очка, мог заставить занервничать, наверное, любую команду. Но не ЦСКА. За минуту до финальной сирены трибуны "Фернандо Буэса Арены" начали быстро редеть. Потому что болельщики понимали: этот ЦСКА уже не догнать. Спустя три года после триумфа в Берлине армейцы вернули европейскую корону.