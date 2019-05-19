Любовь к Сердючке и Апокалипсис: как Сеть реагировала на "Евровидение"

В социальных сетях, как обычно, весьма бурно отреагировали на итоги финала песенного конкурса "Евровидение" . Не стал, конечно, исключением и Рунет: весь сегодняшний день любители поп-музыки делятся впечатлениями от произошедшего минувшей ночью в Тель-Авиве.

Большая часть тех, кто пишет о "Евровидении" и Сергее Лазареве, высказывают недовольство в связи с тем, что он занял лишь третье место.

Увы, в этом мире играет большую роль ориентация, а не способности.

Если ты относишься к сообществу ЛГБТ, то победа на Евровидение тебе точно обеспечена!

Я разачарована в Евровидение 2019 года.

Не смотря не на что Сергей Лазарев- наш победитель#Eurovision2019 pic.twitter.com/xsquXvXjsa — Анастасия (@natsuko_foxi) 18 мая 2019 г.

Впрочем, некоторые полагают, что победа певца из Нидерландов была заслуженной, так что с "бронзой" всем фанатам Сергея следует покорно смириться.

хоть я и не болела за Нидерланды, но мне понравилось их выступление, заслужили победу#Eurovision #Eurovision2019 pic.twitter.com/JPwcCP8xJL — утеряный ребёнок Тони Старка (@zaebalaspizdes) 18 мая 2019 г.

Однако кое-кто всё же сильно недоволен выбором экспертов из других стран:

Доброе утро всем, кроме членов жюри #Eurovision2019 — С В И Т Д Р И М|🇷🇺 (@browsandbrownie) 19 мая 2019 г.

Есть в споре и третья сторона:

#Eurovision2019

Эта булочка была достойна победы

А не ваши тупые Нидерланды pic.twitter.com/XGd4axOBY4 — Хика (@keimoibatia) 18 мая 2019 г.

Кто-то просто исступлённо признаётся Лазареву в любви, не претендуя на какую-либо аналитику:

Серёжа Лазарев умничка🌸

Просто подарите ему всю любовь мира,

Он её заслужил💙

Я просто не дышала во время его выступления!

Оно было настолько потрясающе, что я заплакала🌌

Я горжусь им✊

Для меня он всегда победитель💜💜#Eurovision2019 pic.twitter.com/5PTvxHr7Py — Пепел,ставший мечтами🌸 (@YCS6liM2Y2l1lcg) 19 мая 2019 г.

А кого-то третья позиция в итоговом зачёте и вовсе вполне устраивает:

К тому же 240 баллов - это 240 баллов:

Нашлись те, для кого настала пора удивительных географических открытий:

Нидерланды выиграли!

Ура! 🎉

Через время натыкаюсь на видос,подписанный как «Победа Голландии..»

И думаю такая: а почему? Нидерланды ж выиграли!‍♀️

Какой же я идиот..#Eurovision2019 — 🌸Sharlotte🌸 (@donormylum) 19 мая 2019 г.

Многие обращают внимание на эксхатологический характер мероприятия:

Да и вообще - что за "Евровидение" без Сердючки?

Слышны голоса из прошлого:

Между тем в Сети также озвучиваются нетривиальные творческие идеи:

Давайте Верка Сердючка и Сергей Лазарев на следующий год замутят дуэт? Тогда они точно победят, им не будет равных #Eurovision#Eurovision2019 pic.twitter.com/6UzpQA1OY7 — Черноглазый Ками (@Loligirl_17) 19 мая 2019 г.

А некоторые зрителями уже мыслями в Вестероссе, судьба которого станет известна грядущей ночью:

Есть и те, кто всё ещё под впечатлением от финала "Мстителей":

Ноесли говорить о впечатлениях, то самое сильное вчера на зрителей произвели парни из Исландии:

Конечно, не обошлось и без патриотически настроенных котиков:

И неожиданных параллелей:

Напомним, мы вели онлайн-трансляцию песенного конкурса.