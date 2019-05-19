Любовь к Сердючке и Апокалипсис: как Сеть реагировала на "Евровидение"

В социальных сетях, как обычно, весьма бурно отреагировали на итоги финала песенного конкурса "Евровидение". Не стал, конечно, исключением и Рунет: весь сегодняшний день любители поп-музыки делятся впечатлениями от произошедшего минувшей ночью в Тель-Авиве.
Большая часть тех, кто пишет о "Евровидении" и Сергее Лазареве, высказывают недовольство в связи с тем, что он занял лишь третье место.
Увы, в этом мире играет большую роль ориентация, а не способности.— Анастасия (@natsuko_foxi) 18 мая 2019 г.
Если ты относишься к сообществу ЛГБТ, то победа на Евровидение тебе точно обеспечена!
Я разачарована в Евровидение 2019 года.
Не смотря не на что Сергей Лазарев- наш победитель#Eurovision2019 pic.twitter.com/xsquXvXjsa
Впрочем, некоторые полагают, что победа певца из Нидерландов была заслуженной, так что с "бронзой" всем фанатам Сергея следует покорно смириться.
хоть я и не болела за Нидерланды, но мне понравилось их выступление, заслужили победу#Eurovision #Eurovision2019 pic.twitter.com/JPwcCP8xJL— утеряный ребёнок Тони Старка (@zaebalaspizdes) 18 мая 2019 г.
Однако кое-кто всё же сильно недоволен выбором экспертов из других стран:
Доброе утро всем, кроме членов жюри #Eurovision2019— С В И Т Д Р И М|🇷🇺 (@browsandbrownie) 19 мая 2019 г.
Есть в споре и третья сторона:
#Eurovision2019— Хика (@keimoibatia) 18 мая 2019 г.
Эта булочка была достойна победы
А не ваши тупые Нидерланды pic.twitter.com/XGd4axOBY4
Кто-то просто исступлённо признаётся Лазареву в любви, не претендуя на какую-либо аналитику:
Серёжа Лазарев умничка🌸— Пепел,ставший мечтами🌸 (@YCS6liM2Y2l1lcg) 19 мая 2019 г.
Просто подарите ему всю любовь мира,
Он её заслужил💙
Я просто не дышала во время его выступления!
Оно было настолько потрясающе, что я заплакала🌌
Я горжусь им✊
Для меня он всегда победитель💜💜#Eurovision2019 pic.twitter.com/5PTvxHr7Py
А кого-то третья позиция в итоговом зачёте и вовсе вполне устраивает:
#EUROVISION2019 #евровидение— 🐾Horan🐾WeLoveYouOneDirection😻 (@Misishoran_69) 18 мая 2019 г.
Заслуженное 3 место,горжусь им!!!
Люблю💞💞💞💞 pic.twitter.com/ki0uPKQWdk
К тому же 240 баллов - это 240 баллов:
КОГДА ДАЛИ 240 БАЛЛОВ РОССИИ #Eurovision #Eurovision2019 pic.twitter.com/bKBZy800iC— Angelica| madhat (@lyk_latyk) 18 мая 2019 г.
Нашлись те, для кого настала пора удивительных географических открытий:
Нидерланды выиграли!— 🌸Sharlotte🌸 (@donormylum) 19 мая 2019 г.
Ура! 🎉
Через время натыкаюсь на видос,подписанный как «Победа Голландии..»
И думаю такая: а почему? Нидерланды ж выиграли!♀️
Какой же я идиот..#Eurovision2019
Многие обращают внимание на эксхатологический характер мероприятия:
Их было 5...— 🐺Fenéka🐺 (@Fenkovna_Fenech) 19 мая 2019 г.
5 всадников апокалипсиса...#Eurovision #Eurovision2019 pic.twitter.com/YrPn2ryLz4
Да и вообще - что за "Евровидение" без Сердючки?
Ладно, пожалуй лучший момент этого вечера ❤ #Eurovision2019 pic.twitter.com/EAzGk17G0L— Tribuna.com Беларусь (@goalsby) 18 мая 2019 г.
Слышны голоса из прошлого:
Я СДЕЛАЛА СВОЙ ВЫБОР!#Евровидение2019#Eurovision2019 pic.twitter.com/KXZrnjIkP0— стиль опоссума - смерть от грусти (@iSenya_on) 18 мая 2019 г.
Между тем в Сети также озвучиваются нетривиальные творческие идеи:
Давайте Верка Сердючка и Сергей Лазарев на следующий год замутят дуэт? Тогда они точно победят, им не будет равных #Eurovision#Eurovision2019 pic.twitter.com/6UzpQA1OY7— Черноглазый Ками (@Loligirl_17) 19 мая 2019 г.
А некоторые зрителями уже мыслями в Вестероссе, судьба которого станет известна грядущей ночью:
И 12 баллов уходит... К Бриенне Тарт! © #gameofthrones #eurovision2019 pic.twitter.com/hXwJkQOlyJ— Mary Enn (@MaryEnn2007) 19 мая 2019 г.
Есть и те, кто всё ещё под впечатлением от финала "Мстителей":
У каждого свой наставник #Eurovision2019 pic.twitter.com/hYD9eY50cy— Булочка с начинкой шурупов (@9uDqeDS6rsx5ZJV) 19 мая 2019 г.
Ноесли говорить о впечатлениях, то самое сильное вчера на зрителей произвели парни из Исландии:
Лучший момент Евровидения #Eurovision2019 #Iceland pic.twitter.com/6cd6eIAVAy— Продавец Кошмаров (@GooDVeeN) 18 мая 2019 г.
Конечно, не обошлось и без патриотически настроенных котиков:
Вчера вместе с котом смотрели Евровидение 🙈💕#Eurovision2019 #сергейлазарев pic.twitter.com/KVClog6TPA— Екатерина (@morozovakate_14) 19 мая 2019 г.
И неожиданных параллелей:
Образ Мадонны напомнил клип Deutschland Раммов— Xandra (@Infestissumah) 18 мая 2019 г.
#Eurovision2019 #Eurovision pic.twitter.com/ysL7wUSiRp
Напомним, мы вели онлайн-трансляцию песенного конкурса.