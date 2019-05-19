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Любовь к Сердючке и Апокалипсис: как Сеть реагировала на "Евровидение"

Журнал
    19.05.2019, 20:30
Текст:   Козьма Лоханкин

В социальных сетях, как обычно, весьма бурно отреагировали на итоги финала песенного конкурса "Евровидение". Не стал, конечно, исключением и Рунет: весь сегодняшний день любители поп-музыки делятся впечатлениями от произошедшего минувшей ночью в Тель-Авиве.

Большая часть тех, кто пишет о "Евровидении" и Сергее Лазареве, высказывают недовольство в связи с тем, что он занял лишь третье место.

Впрочем, некоторые полагают, что победа певца из Нидерландов была заслуженной, так что с "бронзой" всем фанатам Сергея следует покорно смириться.

Однако кое-кто всё же сильно недоволен выбором экспертов из других стран:

Есть в споре и третья сторона:

Кто-то просто исступлённо признаётся Лазареву в любви, не претендуя на какую-либо аналитику: 

А кого-то третья позиция в итоговом зачёте и вовсе вполне устраивает:

К тому же 240 баллов - это 240 баллов:

Нашлись те, для кого настала пора удивительных географических открытий: 

Многие обращают внимание на эксхатологический характер мероприятия: 

Да и вообще - что за "Евровидение" без Сердючки?

Слышны голоса из прошлого:

Между тем в Сети также озвучиваются нетривиальные творческие идеи: 

А некоторые зрителями уже мыслями в Вестероссе, судьба которого станет известна грядущей ночью:

Есть и те, кто всё ещё под впечатлением от финала "Мстителей":

Ноесли говорить о впечатлениях, то самое сильное вчера на зрителей произвели парни из Исландии:

Конечно, не обошлось и без патриотически настроенных котиков: 

И неожиданных параллелей:

Напомним, мы вели онлайн-трансляцию песенного конкурса.

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