Пригожин назвал Сергея Лазарева "машиной" после финала "Евровидения"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал мощным и потрясающим выступление Сергея Лазарева в финале конкурса "Евровидение-2019".

"Он был на высоте. Нет никаких к нему вопросов как к артисту. Он поёт как машина, как робот, просто блестяще", - отметил Пригожин в комментарии RT.

По его словам, на сцене не так много таких артистов, которые поют чисто и выразительно.

"Я поздравляю Лазарева с достойным выступлением. Это тоже важно для слушателя - ни одной фальшивой ноты. Просто браво", - заявил Пригожин. Он также добавил, что теперь важно сделать так, чтобы песня Scream, с которой выступал Лазарев, продолжила свою жизнь.

Напомним, накануне финала композицию Лазарева оценил австрийский певец и актер Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, - победитель "Евровидения" 2014 года. "Мне нравится эта песня. Очень драматичная, а я люблю драму!", - отметил он.

Сам Лазарев назвал финал "Евровидения" очень сильным и дружелюбным.

Российский исполнитель занял третье место на "Евровидении-2019". Победителем стал Дункан Лоуренс из Нидерландов, на втором месте - представитель Италии Mahmood. "РГ" провела онлайн-трансляцию песенного конкурса.