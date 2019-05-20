Обновленный Skoda Superb: первое фото салона и возвращение Scout

#SKODA is offering a sneak peek at the revised #SkodaSuperb in a teaser video. The brand's flagship model will be presented at the #IIHFWorlds in Bratislava in three days. The model will be also available as a #SuperbSCOUT version for the 1st time.https://t.co/JYAceXquAB pic.twitter.com/vp1SmCwulY — ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) 20 мая 2019 г.

Чешский автопроизводитель опубликовал второй видеотизер обновлённого Superb, в котором намекнул, что ждать на премьере автомобиля 23 мая 2019 года.

Про внешность лифтбека известно всё: тизеры уже не нужны, потому что есть "живые" фото. Стоит лишь добавить, что обновлённый Superb будут презентовать в топовой версии исполнения Laurin&Klement. Салон именно этого варианта Skoda мельком показала на видео. И… ничего: судя по всему, салон не претерпел никаких изменений, если не считать каких-то мелких вещей наподобие ещё одной хромированной вставки.

У Superb второй генерации была кросс-версия Outdoor, которая отличалась от обычной лишь обвесом из неокрашенного пластика. Дорожный просвет и подвеска были стандартными. Внедорожный универсал возвращается под именем Scout, и пока сохраняется надежда на то, что Skoda всё-таки услышала пожелания клиентов и увеличила клиренс универсала. Например, у Passat Variant и Passat Alltrack дифференциация по этому признаку есть: 160 против 174 мм.

Можно предположить, что новый Superb Scout будет предлагаться с системой полного привода уже в базовой комплектации.

Напомним, что обновленный Skoda Superb получит матричный светодиодные фары, первым из модельной линейки бренда, и задние фонари с динамическими поворотниками. Ожидается, что Superb будет иметь гибридную модификацию на базе двигателя 1.4 TSI и запасом хода на электроэнергии до 55 км.

Актуальная версия лифтбека Superb стоит в России минимум 1 643 000 рублей, универсал Superb Combi - от 1 852 000 рублей. В моторную гамму входят бензиновые двигатели TSI мощностью от 150 до 280 л.с. И для лифтбека, и для универсала доступна система полного привода.