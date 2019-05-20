Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Новый Lynk&Co, который приедет в Россию, сфотографировали на автовозе 17:00
Автостраховщики объявили о снижении средней стоимости ОСАГО 16:42
Всё о первом российском серийном электромобиле ZETTA 16:02
Volkswagen подтвердил планы по выпуску нового кроссовера в России 15:01
20.05.2019 18:54
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Skoda Superb: первое фото салона и возвращение Scout

Текст: Евгений Костин

Чешский автопроизводитель опубликовал второй видеотизер обновлённого Superb, в котором намекнул, что ждать на премьере автомобиля 23 мая 2019 года.

Про внешность лифтбека известно всё: тизеры уже не нужны, потому что есть "живые" фото. Стоит лишь добавить, что обновлённый Superb будут презентовать в топовой версии исполнения Laurin&Klement. Салон именно этого варианта Skoda мельком показала на видео. И… ничего: судя по всему, салон не претерпел никаких изменений, если не считать каких-то мелких вещей наподобие ещё одной хромированной вставки.

Фото: www.auto.cz
Рассекречена новая Skoda Octavia

У Superb второй генерации была кросс-версия Outdoor, которая отличалась от обычной лишь обвесом из неокрашенного пластика. Дорожный просвет и подвеска были стандартными. Внедорожный универсал возвращается под именем Scout, и пока сохраняется надежда на то, что Skoda всё-таки услышала пожелания клиентов и увеличила клиренс универсала. Например, у Passat Variant и Passat Alltrack дифференциация по этому признаку есть: 160 против 174 мм.

Можно предположить, что новый Superb Scout будет предлагаться с системой полного привода уже в базовой комплектации.

Напомним, что обновленный Skoda Superb получит матричный светодиодные фары, первым из модельной линейки бренда, и задние фонари с динамическими поворотниками. Ожидается, что Superb будет иметь гибридную модификацию на базе двигателя 1.4 TSI и запасом хода на электроэнергии до 55 км.

Актуальная версия лифтбека Superb стоит в России минимум 1 643 000 рублей, универсал Superb Combi - от 1 852 000 рублей. В моторную гамму входят бензиновые двигатели TSI мощностью от 150 до 280 л.с. И для лифтбека, и для универсала доступна система полного привода.

УАЗ вспомнил об уникальном "Головастике"
"Бюджетники" лучше "премиума": названы самые надежные автомобили
#Skoda