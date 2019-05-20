УАЗ вспомнил об уникальном "Головастике"

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях вспомнил о "Головастике", который встал на конвейер в 1965 году.

Практически сразу инженеры предприятия стали задумываться над увеличением грузоподъемности УАЗ-452. И в начале семидесятых на свет появился "трехосник" УАЗ-452ДГ, способный брать на борт 2000 кг груза вместо стандартных 1200 кг. Вот только доработки привели к серьезному удорожанию машины, а двигатель с трудом справлялся со своими обязанностями и огорчал чрезмерным расходом топлива.

К сожалению, пойти в серийное производство трехосному "Головастику" было не суждено, собрали несколько опытных экземпляров (включая вариант с удлиненной двухрядной кабиной). Эти автомобили долгое время трудились на благо предприятия, исполняя роль развозных грузовиков на внутризаводской территории.

Ранее, напомним, УАЗ рассказал о пикапе УАЗ-2760 "Сталкер", который был представлен на Московском автосалоне в 2001 году. Серийный выпуск этой машины был запланирован на 2003 год, однако решено было сосредоточиться на подготовке к производству семейства "Патриот". Сейчас "Сталкер", созданный в единственном экземпляре, хранится в заводском музее в Ульяновске.

В начале мая стартовали продажи оранжевого УАЗ "Хантер" за 900 тысяч рублей. Дилеры марки также начали предлагать "Буханку" "Трофи" за 829 900 рублей.