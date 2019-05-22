Euro NCAP разбил 7 новинок и рассказал, какие из них самые безопасные

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов испытал семь новинок, недавно вышедших на рынок: четыре кроссовера, два хэтчбека и один седан.

В Euro NCAP отметили, что тестирование Audi e-tron, полностью электрического SUV, проводилось с поправкой на тип силовой установки. Также свои правила проведения краш-тестов были применены к гибридным хэтчбеку Toyota Corolla и кроссоверам Toyota RAV4 и Lexus UX. В класс лучших в своём сегменте компактных автомобилей по итогам краш-тестов попали пятое поколение Renault Clio и Mazda 3.

Отдельной похвалы был удостоен кроссовер Volkswagen T-Cross, созданный на базе Polo, протестированного специалистами Euro NCAP в 2017 году. По сравнению с "донором" у SUV есть очевидный прогресс в плане оснащения ассистентами безопасности.

Михель ван Ратинген, генеральный секретарь Euro NCAP, так прокомментировал результаты краш-тестов: "Я счастлив наблюдать, что у всех протестированных автомобилей, вне зависимости от класса и вида силовой установки, отличные результаты. Новый модели, которые выходят на рынок, уже в стандартной комплектации оснащаются технологиями безопасности, которые несколько лет назад было не получить даже за дополнительные деньги".

Все видео с новыми краш-тестами можно посмотреть на официальном YouTube-канале Euro NCAP. Ранее "Российская газета" рассказывала о результатах испытаний новых Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross.