Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Москвичи стали реже покупать новые автомобили 17:51
В Мексике продают авто бандитов и политиков, чтобы помочь бедным 17:00
Новое поколение Opel Corsa рассекретили до премьеры 16:05
КамАЗ сертифицировал премиальный тягач 15:10
22.05.2019 18:49
Рубрика: Легковые авто

Euro NCAP разбил 7 новинок и рассказал, какие из них самые безопасные

Текст: Евгений Костин
Фото: Euro NCAP Фото: Euro NCAP
Фото: Euro NCAP

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов испытал семь новинок, недавно вышедших на рынок: четыре кроссовера, два хэтчбека и один седан.

В Euro NCAP отметили, что тестирование Audi e-tron, полностью электрического SUV, проводилось с поправкой на тип силовой установки. Также свои правила проведения краш-тестов были применены к гибридным хэтчбеку Toyota Corolla и кроссоверам Toyota RAV4 и Lexus UX. В класс лучших в своём сегменте компактных автомобилей по итогам краш-тестов попали пятое поколение Renault Clio и Mazda 3.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму

Отдельной похвалы был удостоен кроссовер Volkswagen T-Cross, созданный на базе Polo, протестированного специалистами Euro NCAP в 2017 году. По сравнению с "донором" у SUV есть очевидный прогресс в плане оснащения ассистентами безопасности.

Михель ван Ратинген, генеральный секретарь Euro NCAP, так прокомментировал результаты краш-тестов: "Я счастлив наблюдать, что у всех протестированных автомобилей, вне зависимости от класса и вида силовой установки, отличные результаты. Новый модели, которые выходят на рынок, уже в стандартной комплектации оснащаются технологиями безопасности, которые несколько лет назад было не получить даже за дополнительные деньги".

Все видео с новыми краш-тестами можно посмотреть на официальном YouTube-канале Euro NCAP. Ранее "Российская газета" рассказывала о результатах испытаний новых Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross.

Новые "Крокодилы" ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Как подорожал седан Lada Vesta с 2015 года
#Toyota #Volkswagen #Audi #Lexus