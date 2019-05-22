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Рубрика: Культура
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23 мая в Санкт-Петербурге открывается Международный книжный салон
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Международный салон - крупнейшее книжное событие года. Среди изобилия предстоящих презентаций, дискуссий и встреч "РГ" выбрала пять событий, которые точно не стоит пропускать читателям и книголюбам.
Новые книги в Санкт-Петербурге представят издательства из 14 регионов России. Будет что почитать! Фото: Петр Ковалев/ТАСС Новые книги в Санкт-Петербурге представят издательства из 14 регионов России. Будет что почитать! Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Новые книги в Санкт-Петербурге представят издательства из 14 регионов России. Будет что почитать! Фото: Петр Ковалев/ТАСС

1. Побывать на спектакле, в котором споет Водолазкин.

Необычная постановка по мотивам последнего романа Евгения Водолазкина "Брисбен" будет представлена в первый же день салона 23 мая. Зрители впервые услышат поющего Водолазкина. Больше того: прозвучит музыка писателя в его собственном исполнении. В спектакле также примут участие актер Игорь Скляр и гитарист-виртуоз Михаил Радюкевич.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Жюри Международного конкурса "РГ" выбрало лауреатов

2. Принять участие в "Марафоне добра Даниила Гранина".

В рамках этого "марафона" будет устроен сбор книг для сельских библиотек. На территории Михайловского манежа установят ящик, где можно будет оставить книги не старше 2010 года выпуска. Даниил Гранин при жизни обращал особое внимание на фонды сельских библиотеках и всегда старался их поддержать. К слову: 95 процентов книг многих сельских библиотек составляют дары неравнодушных россиян.

Вообще в год 100-летия Даниила Гранина большой блок событий книжного салона будет посвящен ему. За "круглым столом" "Слово Гранина - сегодня и завтра" вспомнят творческое наследие писателя. В разговоре примет участие дочь писателя Марина Чернышева-Гранина, друг Гранина немецкий писатель Арно Зурмински, издатели и библиотекари. Писатель, публицист, литературный критик Александр Мелихов в рамках встречи "Писатель о писателе" расскажет о своих беседах с Даниилом Граниным.

На Международном книжном салоне ожидается более 250 гостей из 20 стран

3. Узнать имя лауреата "Нацбеста".

25 мая малое жюри премии "Национальный бестселлер" открытым голосованием выберет лауреата девятнадцатого сезона премии. В числе финалистов Михаил Трофименков с книгой "XX век представляет. Кадры и кадавры", Андрей Рубанов "Финист - ясный сокол", Александр Пелевин "Четверо", Евгения Некрасова "Калечина-Малечина", Упырь Лихой "Славянские отаку", Александр Етоев "Я буду всегда с тобой". А накануне члены Большого жюри проведут "круглый стол".

Фото: kinopoisk.ru
Телевизионная премьера фильма "Довлатов" состоится на Первом канале

4. Посмотреть в глаза писателю.

Алексей Сальников, получивший "Нацбест" в прошлом году за роман "Петровы в гриппе и вокруг него", представит новый роман "Опосредованно". Сергей Николаевич - книгу "Театральные люди", в которой рассказывает об Алисе Фрейндлих, Ренате Литвиновой, Михаиле Барышникове, Майе Плисецкой, Инне Чуриковой и других знаменитостях из мира театра. Писатель Алексей Иванов - роман о своем пионерском детстве "Пищеблок". Леонид Юзефович - роман "Маяк на Хийумаа". А литературовед Олег Демидов - первую в России биографию "Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов".

5. Поговорить с Довлатовым.

На Малой Садовой вблизи Михайловского манежа - главной площадке форума - установлены необычные телефонные будки. Если набрать нужный номер, можно услышать в ответ голоса давно ушедших литераторов, среди них - Александр Блок, Сергей Довлатов, Даниил Гранин.

Дословно

Чего хотят от книжного салона сами писатели?

Евгений Водолазкин:

- Писатель закрыт от мира стенами своего кабинета - такова специфика труда, всегда наедине со своими мыслями, с самим собой. А книжный салон размыкает этот замкнутый мир, дает возможность встречи с тремя очень важными вещами. Первое - книги, которые нигде так хорошо не представлены, как здесь. Второе - читатели, с которыми ты имеешь возможность вступить в прямой, невиртуальный (что крайне важно!) диалог. Ведь каждый из нас хочет быть услышанным и понятым. Третье - встреча с коллегами, под которыми я подразумеваю не только писателей, но и критиков, издателей, что особенно важно для начинающих литераторов.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
В Петербурге открыли памятную доску Даниилу Гранину

Сергей Носов:

- Жизнь писателя, в сущности, очень скучна: все время один за своим компьютером. А книжный салон - он так бодрит и разнообразит! Здесь встречаешь себе подобных - удивляешься, радуешься...

Елена Колина:

- Мастер-класс, который я буду проводить по моей последней книжке "Как мама была маленькой" - это не презентация (книги уже нет в продаже, она разошлась). Это именно рассказ о методике, обучающей взрослого вместе с его ребенком читать книги. Рассказ о том, как, читая и обсуждая чужие истории, можно подружиться со своим малышом или подростком, завоевать их доверие.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк
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