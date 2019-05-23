Лукашенко направил приветствие участникам XIV медиафорума

XIV медиафорум, который стартует 23 мая в Бресте, по мнению белорусского лидера, должен вдохновит его участников на новые идеи и творческие решения в реализации актуальных проектов, нацеленных на сохранение в обществе единства, согласия и мира во имя будущего. Об этом говорится в приветствие, которое Александр Лукашенко направил в адрес международного слета "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", сообщает пресс-служба президента РБ.

Особый смысл, констатирует президент, заложен в том, что в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков местом проведения форума выбран город-герой, который мужественно принял на себя первые удары врага. "Наши народы совершили великий подвиг, отстояли в той войне свою свободу и независимость, потому что были вместе. Сегодня мы также сообща должны сберечь общую историю, не допустить пересмотра и фальсификации героического прошлого. Сделать не только профессиональный, но и зрительский, читательский выбор в пользу журналистики правды, справедливости и объективности", - подчеркнул белорусский лидер, пожелав всем участникам неисчерпаемой энергии, силы духа и неизменно высоких рейтингов.

Кстати, как уже информировал "СОЮЗ", на форуме ведущие журналисты СГ проведут мастер-классы о современных информационных технологиях в телепроизводстве, "роли блогеров в продвижении контента в современном медиапространстве, искусстве дискуссии на современном телевидении". Запланировано и заседание круглого стола "Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы", в котором примут участие руководители всех союзных средств массовой информации.