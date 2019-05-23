Мэр Екатеринбурга встретился со сторонниками строительства храма

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился сегодня со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы.

Обсуждалось в частности, каким образом планируется собирать мнение горожан относительно строительства собора. По словам мэра, было бы целесообразно открыть по три-четыре пункта собора голосов в каждом районе города, обеспечить их видеоконтролем. Таким образом, смогут высказаться и те горожане, которые не являются активными пользователями интернета. Каждый высказавшийся за ту или иную площадку человек будет внесен в базу и не сможет проголосовать дважды.

На обсуждение градоначальник предложил вынести не более шести-семи вариантов мест, где мог бы в будущем разместиться храм. Их перечень он пообещал сформировать до конца следующей недели.

"На сегодня я площадку у Драмтеатра вычеркивать не готов. Итоговое решение принимает городская дума. Будет еще дискуссия, об этом нужно договариваться. Сейчас задача - эмоции успокоили, пошли внимательно рассматривать каждую площадку", - отметил Александр Высокинский.

Отвечая на вопрос о том, не затянется ли возведение собора в связи со сложившейся ситуаций, мэр подчеркнул: храм это технологически сложное здание - строительство займет 2-2,5 года. "А дальше еще внутреннее убранство, мозаика. Поэтому построить его мы успеем к 300-летию Екатеринбурга, храм будет действующим, но доделка и доработка будет идти еще долго", - сказал он.

Напомним, на прошлой неделе территорию у Драмтеатра огородили для начала строительства собора, который, по планам, должны возвести к юбилею города. Это вызвало возмущение части жителей, которые требовали сохранить зеленую зону на Октябрьской площади. Высокинский встретился сначала со сторонниками сквера, затем со сторонниками храма, и было решено провести опрос жителей Екатеринбурга и прийти к решению, которое устроило бы обе стороны.

А пока решается вопрос с голосованием, стройку заморозили, а ограждение демонтировали и вывезли. Одновременно мэрия в электронной приемной на своем официальном портале начала принимать предложения об альтернативных местах размещения храма.

Так же исследованием мнения уральцев занялся ВЦИОМ: было опрошено 3 тысячи респондентов, и большинство высказалось "за" храм, но с оговорками. Так, 7 процентов полностью поддерживают первоначальный проект в сквере у театра драмы. Еще 14 процентов указали, что проект нужно "скорректировать с учетом мнения горожан". А больше половины - 58 процентов - ответили: "лучше построить этот храм в другом месте города".