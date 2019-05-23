Мэр Екатеринбурга встретился со сторонниками строительства храма

Новости

Газовая директива ЕС в доработанном виде официально вступила в силу 14:57
Вышел трейлер российской криминальной комедии "Беглецы" 14:56
На Кубани сотрудника Росреестра задержали за вымогательство 14:56
В Арктике найдены древнейшие земные грибы 14:51
Renault начала прием заказов на самую ожидаемую новинку года в России 14:50
Дроны будут патрулировать места купания в Москве 14:40
Более половины россиян рассчитывают на повышение доходов 14:38
Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее 14:30
"Сапсаны" с обновленным интерьером представят в декабре 14:29
Песков назвал одну из тем беседы Путина и Лукашенко на саммите ЕАЭС 14:25
В школах могут ввести должность замдиректора по безопасности 14:15
В Челябинске опровергли установку мусорных контейнеров в троллейбусах 14:14
Лукашенко раскритиковал работу лесников 14:05
Госдума приняла закон о доступности перелетов между регионами 14:03
Госдума упростила прием на службу по контракту в Росгвардию 14:02
Глава Пскова Иван Цецерский ушел в отставку 14:02
Слуцкий назвал цель призыва НАТО к РФ покинуть Крым 13:57
Эволюцию героев "Игры престолов" показали в одном видео 13:57
Путин по телефону поздравил Моди 13:54
HBO прокомментировал возможность "сольного" сериала про Арью Старк 13:47
Ученые выяснили, как узнать свой балл ЕГЭ по математике еще до экзамена 13:46
Жители Тольятти попросили спасателей защитить их от ворон 13:40
Кампания по выборам в Раду начнется 24 мая 13:38
МАК начал расследование возгорания Ан-2 на Ставрополье 13:35
Первые фото: внедорожный Kia Ceed получит другое "лицо" 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 13:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэр Екатеринбурга встретился со сторонниками строительства храма

Текст: Екатерина Призова

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился сегодня со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин предложил провести опрос по строительству храма в Екатеринбурге

Обсуждалось в частности, каким образом планируется собирать мнение горожан относительно строительства собора. По словам мэра, было бы целесообразно открыть по три-четыре пункта собора голосов в каждом районе города, обеспечить их видеоконтролем. Таким образом, смогут высказаться и те горожане, которые не являются активными пользователями интернета. Каждый высказавшийся за ту или иную площадку человек будет внесен в базу и не сможет проголосовать дважды.

На обсуждение градоначальник предложил вынести не более шести-семи вариантов мест, где мог бы в будущем разместиться храм. Их перечень он пообещал сформировать до конца следующей недели.

"На сегодня я площадку у Драмтеатра вычеркивать не готов. Итоговое решение принимает городская дума. Будет еще дискуссия, об этом нужно договариваться. Сейчас задача - эмоции успокоили, пошли внимательно рассматривать каждую площадку", - отметил Александр Высокинский.

Отвечая на вопрос о том, не затянется ли возведение собора в связи со сложившейся ситуаций, мэр подчеркнул: храм это технологически сложное здание - строительство займет 2-2,5 года. "А дальше еще внутреннее убранство, мозаика. Поэтому построить его мы успеем к 300-летию Екатеринбурга, храм будет действующим, но доделка и доработка будет идти еще долго", - сказал он.

Фото: iStock
Жители Екатеринбурга поддержали возведение храма, но выбор места назвали неудачным

Напомним, на прошлой неделе территорию у Драмтеатра огородили для начала строительства собора, который, по планам, должны возвести к юбилею города. Это вызвало возмущение части жителей, которые требовали сохранить зеленую зону на Октябрьской площади. Высокинский встретился сначала со сторонниками сквера, затем со сторонниками храма, и было решено провести опрос жителей Екатеринбурга и прийти к решению, которое устроило бы обе стороны.

А пока решается вопрос с голосованием, стройку заморозили, а ограждение демонтировали и вывезли. Одновременно мэрия в электронной приемной на своем официальном портале начала принимать предложения об альтернативных местах размещения храма.

Так же исследованием мнения уральцев занялся ВЦИОМ: было опрошено 3 тысячи респондентов, и большинство высказалось "за" храм, но с оговорками. Так, 7 процентов полностью поддерживают первоначальный проект в сквере у театра драмы. Еще 14 процентов указали, что проект нужно "скорректировать с учетом мнения горожан". А больше половины - 58 процентов - ответили: "лучше построить этот храм в другом месте города".

Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Инфраструктура Общество Религия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума приняла закон о доступности перелетов между регионами
Песков рассказал об отношении Путина к карикатурам
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei после санкций США