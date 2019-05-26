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Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу "Голос. Дети"

Поп-музыка
    26.05.2019, 18:33
Текст:   Олег Усков

Десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, чья победа в шестом сезоне музыкального шоу Первого канала "Голос. Дети" оказалась не совсем честной, дала комментарий.

Напомним. После того, как вскрылся массовый "вброс" голосов за юную артистку, каналом было принято решение аннулировать результаты сезона и провести в прямом эфире 24 мая специальный выпуск программы с участием всех финалистов.

При этом канал обошелся с детьми ласково - в итоге победителями шестого сезона были названы все дошедшие до финала дети. Получив по миллиону призовых рублей. Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода.

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Друзья!👫👭👬👫👭👬 Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей, за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала!🙏 Конечно же, огромное спасибо Первому каналу @1tv , и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом Голос.Дети! Моя мечта -выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни! У меня появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран. И именно вы - моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего!🙏❤И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились - мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю!❤❤❤ 🎹🎻 Вы - лучшие друзья! Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе! Поздравляю Роберт @robert_bagratyan , Нино @nino_chesner , Ержан @maksim_erjan , Миша @misha_voa , Настя @anastasia_sisauri_official , Валера @valerakuzakov_official ,Рената @tairova.renata , Мариам @mariam_abdelkader_official ! Ура!🎉🎉🎉С Победой! Команда Голос.Дети 6, вместе мы - сила! Ваша Мики😘 #especiallyformyfriends #голосдети6 #friendship #love #music #voice

Публикация от Mikella🌸 (@mikellaabramova)

Микелла только что опубликовала в своем Instagram пост, в котором благодарит всех своих поклонников, всех, кто ее поддерживал, а также Первый канал. 

"Даже на расстоянии, я чувствовала поддержку, и она реально мне очень помогала! Моя мечта - выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни!" - пишет девочка.

Далее поименно поздравляя всех финалистов программы. "С Победой! Команда "Голос. Дети 6", вместе мы - сила! Ваша Мики", - заключила артистка.

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