Главный тренер Канады не удивился поражению России

Главный тренер сборной Канады Ален Виньо после полуфинального матча чемпионата мира по хоккею, в котором его команда легко переиграла Чехию 5:1, прокомментировал тот факт, что в главном матче придется встретиться с Финляндией, а не с Россией, которой многие прочили титул.

На вопрос, удивлен ли он тем, что в воскресенье канадцы не сыграют с Россией, Виньо ответил: "Нет не удивлен. Потому что это сильный, очень конкурентный турнир. Здесь каждый может обыграть любого, ведь все решает одна игра. Я смотрел матч России с Финляндией. В нем была серьезная борьба, обе команды создавали моменты. В итоге выиграла Финляндия, значит сегодня она оказалась лучше, и в финале мы встретимся с ней. Пока что эта сборная - единственная, кого мы на этом чемпионате мира не обыгрывали. Так что нам предстоит тяжелый матч.

По словам Виньо, схема игры канадцев в финале останется прежней, поскольку "уже поздно что-то менять". Напомним, что Финляндия и Канада уже встречались на этом чемпионате мира - в самом первом матче группового этапа. Тогда победу одержали хоккеисты Суоми - 3:1. Финальный матч состоится в воскресенье в Братиславе и начнется в 21:15 по московскому времени. Игра за "бронзу" между Россией и Чехией пройдет несколькими часами ранее - начало в 16:45 по Москве.