Во Франции задержали уже трех подозреваемых по делу о взрыве в Лионе

Французские правоохранительные органы задержали в понедельник трех человек по подозрению в причастности к взрыву 24 мая на пешеходной улице в центре Лиона. Как пишет Le Figaro, речь идет о предполагаемом подрывнике - 24-летнем студенте алжирского происхождения, его матери и младшем брате.

Как отметили в прокуратуре, никто из них прежде не попадал в после зрения полиции или спецслужб. Выйти на главного подозреваемого помогла "образцовая" работа следователей, просмотревших записи камер видеонаблюдения, опросивших свидетелей и изучивших следы ДНК, оставленных преступником на взрывном устройстве. В итоге уже в воскресенье за ним было установлено наблюдение, а в понедельник утром мужчину задержали, когда он садился в автобус возле своего дома. Проводить операцию, когда тот был в квартире, в полиции не решились, опасаясь нового взрыва, если там оставались элементы для создания бомбы. Подозреваемый был взят под стражу, в ближайшем будущем он будет переведен в Париж, в его доме были проведены обыски. Мотивы, побудившие мужчину устроить взрыв, пока неизвестны.

Полиция также задержала его мать и младшего брата, учащегося одного из лицеев Лиона. Кроме того, была допрошена его сестра, пока оставленная на свободе.

Напомним, в результате взрыва, прогремевшего в центре Лиона 24 мая, пострадали 13 человек, 11 из них были госпитализированы. По записям камер видеонаблюдения полиция определила путь злоумышленника. К вечеру пятницы уже было распространенного фото подозреваемого

Как было установлено специалистами, взрывное устройство в виде пакета, оставленное преступником, было начинено гайками, болтами и обрезками гвоздей. Поскольку оно не содержало большого количества взрывчатого вещества, эффект от взрыва не имел столь трагических последствий.