Матвиенко рассказала о духовной гравитации между Россией и Беларусью

Несмотря на некоторые шероховатости в отношениях России и Беларуси, народы двух стран всегда будут идти вперед бок о бок, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. И дело тут не только в экономической выгоде сотрудничества, но и в духовном притяжении россиян и белорусов.

"Несомненно, во взаимоотношениях России и Беларуси еще есть вопросы, по которым не выработана согласованная позиция, - заявила она в интервью ТАСС. - Но позитивная динамика превалирует".

В подтверждение своих слов глава Совфеда привела экономические показатели. В минувшем году взаимный товарооборот России и Беларуси вырос на 9,4% и достиг 35,5 миллиардов долларов. "В товарообороте нашей страны Беларусь занимает 4-е место - после Китая, Германии, Нидерландов. Для Беларуси наша страна - главный торговый партнер: на Россию приходится почти 50% белорусского товарооборота. Развивается кооперация в промышленности. Успешно реализуются программы научного и технологического сотрудничества, совместного выпуска продукции", - сказала Валентина Матвиенко.

В этом году Союзному государству исполняется 20 лет, продолжила она, и за это время ни одна из сторон не пыталась отойти от общего курса. "Это значит, что формат Союзного государства России и Беларуси оправдывает связанные с ним ожидания. Речь может и должна идти о дальнейшем совершенствовании Союзного государства, максимально полной реализации потенциала Договора о его создании", - считает спикер.

Однако два близких народа связывают не только подписанные документы и цифры товарооборота, уверена глава Совфеда.

"Возможно, то, что я скажу сейчас, кому-то покажется избыточно эмоциональным, пафосным. Но это мое глубокое, искреннее убеждение. Я считаю, что наши страны не могут не быть вместе. Ведь не все в отношениях стран, народов объясняется политической целесообразностью, экономической и финансовой выгодой. Россию и Беларусь прочно связывают, прежде всего, узы, в основе которых то, что я бы назвала взаимной культурной, духовной гравитацией", - заявила она.

Это человеческое притяжение, уважение, доверие, рожденное, выкованное, а в иные периоды и выстраданное общей историей двух стран. "Сила этой гравитации огромна, она способна разбить все попытки оторвать Беларусь от России, посеять в ней русофобию", - считает председатель СФ.

Она также отметила, что в России понимают, насколько важна такая культурная, языковая, духовная общность для сохранения и упрочения подлинно братских отношений с белорусским народом.

"Вполне закономерно, что темой очередного, уже VI Форума регионов России и Беларуси станет формирование единого культурного и гуманитарного пространства народов обеих стран", - добавила глава Совфеда.

Форум пройдет 16-18 июля в Санкт-Петербурге.