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30.05.2019 11:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По факту оставления младенцев в хостеле возбудили дело

Текст: Иван Петров
Следователи подмосковных Люберец после проведения доследственной проверки по факту оставления неизвестной женщиной двух годовалых малышей в хостеле решили возбудить уголовное дело. Расследование будет вестись по двум статьям Уголовного кодекса РФ "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, именно по этим же статьям ранее возбудили уголовное дело в отношении 21-летней Марии Рудницкой, бросившей свою двухлетнюю дочь в московской поликлинике. Однако прокуратура на следующий день прекратила уголовное преследование девушки и ее ухажера, не найдя в их действиях указанные составы преступлений. В СК оспорили это решение. Но Рудницкая и ее бойфренд Шамиль Султанмурадов сейчас на свободе. 

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В подмосковном главке ГСУ Следственного комитета рассказали, что удалось предварительно установить.  Во вторник 28 мая неизвестная женщина с двумя годовалыми детьми - мальчиком и девочкой - обратилась в один из хостелов, подмосковного района Котельники. Дама попросила ей и детишкам предоставить спальное место. Когда для оформления койки понадобился паспорт, девушка сказала, что забыла его в машине. Оставив малышей, она ушла якобы за паспортом и не вернулась. На звонки администраторов хостела женщина не отвечала. 

Сотрудники хостела, надеясь, что мамаша все-таки вернётся, около суток провозились с малышами, купили им за свои средства подгузники и молоко. Только на следующий вечер работники минигостиницы обратились в полицию. 

"Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения женщины, оставившей детей. Также ведётся поиск возможных родственников брошенных малышей", - рассказали в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области. 

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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Следователи просят граждан, узнавших детей и располагающих какой-либо информацией о месте их проживания или родственниках, обратиться в следственный отдел по городу Люберцы по телефону: 8(495) 501-63-07.

Малыши в настоящее время находятся в местной больнице. Их здоровью ничего не угрожает. Сегодня их навестили сотрудники Следственного комитета. 

Следователи пообщались с детьми, поинтересовались у врачей их самочувствием и подарили подарки. Фото малышей можно увидеть на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Напомним, кроме этого случая и инцидента с оставлением ребёнка в поликлинике в мае "отличилась" ещё одна мать. 32-летняя приезжая из Новомосковска Тульской области оставила днём 26 мая в игровой комнате торгового центра шестилетнего ребенка и ушла. Спустя семь часов администрация ТЦ предприняла попытку связаться с мамой ребенка по телефону, но в беседе та отказалась возвращаться. После на телефонные звонки дама перестала отвечать.

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32-летнюю приезжую из Новомосковска Тульской области оперативно задержали, но она вместо того, чтобы поинтересоваться, где ее сын, начала ломать комедию перед полицейскими. К примеру, предлагала им вместо оперативной съемки заняться производством порнофильма. По некоторой информации, мать брошенного мальчика занимается проституцией в Москве. Против этой "матери-кукушки" уголовное дело не возбуждали.

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