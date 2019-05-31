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Рубрика: Российский автопром

350 л.с. и полный привод. Для ралли выпустят очень быструю Lada Granta

Текст: Юрий Зубко
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Свершилось! Мы приступаем к постройке раллийного автомобиля для класса абсолют Чемпионата России ! За базу будет взят кузов автомобиля Лада Гранта, НО привод будет 4wd, а двигатель с турбонаддувом порядка 350лс, которые будут передаваться на колеса через 6 ступенчатую секвентальную коробку передач. В данном проекте мы постараемся применить проверенные решения автомобилей класса R5, так и собственные наработки нашей команды. В данный момент мы ищем партнера по изготовлению пластикового обвеса!!! Поддержку проекта по подвеске и трансмиссии осуществляет компания @samsonasmotorsport_official Дизайн автомобиля совместно с @vinyl_art_graphics Если вас заинтересовал проект и вы готовы поучаствовать, то мы рассмотрим любые предложения. @lada_sport @lada.vesta.club @ladasamara_club @ladasportclub #ладагранта #ладакалина#лада#ваз#ралли#samsonasmotorsport#rally#proto#lada#

Публикация от MR-motorsport.ru (@mrmotorsport)

Мы привыкли к тому, что Lada Granta - это в первую очередь "бюджетник", самая доступная машина на нашем рынке. Но так считают не все. Ребята из команда MRMotorsport решили создать уникальный гоночный автомобиль для абсолютного зачета чемпионата России по классическому ралли.

За основу они возьмут кузов Lada Granta, машина получит полный привод, на нее установят турбомотор мощностью 350 л.с. и секвентальную коробку передач. Сколько автомобилю потребуется для разгона до "сотни" - не сообщается. Но, учитывая мощность двигателя, она точно будет быстрее всех существующих Granta. 

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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"В данном проекте мы постараемся применить проверенные решения автомобилей класса R5, так и собственные наработки нашей команды. В данный момент мы ищем партнера по изготовлению пластикового обвеса", - говорится в сообщении MRMotorsport в Intstagram.

Будем надеяться, что проект Lada Granta PROTO будет воплощен в жизнь. 

Накануне "РГ" сообщала, что Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера. Ожидается, что в скором времени автомобиль поступит в серийное производство в нескольких комплектациях. Ориентировочные цены - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей. 

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Кстати, по информации "РГ", уже 12 июня АвтоВАЗ начнет продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross. Автомобиль получит получит самый высокий клиренс в семействе - 198 мм - и пластиковый обвес по всему периметру. 

Также летом должны стартовать продажи "заряженной" Lada Granta. Но АвтоВАЗ официально ничего не сообщал по поводу этой машины.

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#Lada