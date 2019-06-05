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05.06.2019 08:01
Рубрика: Общество

63 процента россиян оказались легкой добычей для хакеров

Текст: Екатерина Ясакова
Digital Диктант, который прошел во всех регионах России, написали почти сорок тысяч человек.

Участники проходили тестирование на официальном сайте акции, а также в мобильном приложении. В день старта акции можно было написать диктант и на специальных площадках, одна из них была в "Российской газете". Организаторы результатами остались довольны. Среднее значение уровня цифровой грамотности составило 7,15 балла из 10 возможных.

Фото: Михаил Синицын.
В 57 городах проходит диктант на знание цифровых технологий

"Конечно, это только первый шаг, который дался нам не без барьеров, но мы уверены, что в будущем эта акция станет ежегодной, и каждый гражданин нашей страны не только одноразово узнает свой уровень цифровой грамотности, но и сможет отслеживать свою динамику, достижения или зоны развития на регулярной основе", - заключил директор общественной организации, объединяющей активных интернет-пользователей России РОЦИТ Сергей Гребенников.

Однако над некоторыми пунктами теста участникам пришлось изрядно попотеть. Самыми сложными для них оказались вопросы, связанные с цифровой безопасностью. Высокий уровень в данном направлении продемонстрировали лишь 37 процентов участников.

Остальные - потенциально являются легкой добычей для киберпреступников. В частности, выяснилось, что многие подростки не знакомы с защитой персональных данных, а также не умеют взаимодействовать с другими пользователями в социальных сетях. Что является важным сигналом, поскольку подростки в интернете нередко оказываются беззащитными из-за недостатка опыта.

Диктант был полезен и пожилым людям. Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Общество Образование
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