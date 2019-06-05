63 процента россиян оказались легкой добычей для хакеров

Digital Диктант, который прошел во всех регионах России, написали почти сорок тысяч человек.

Участники проходили тестирование на официальном сайте акции, а также в мобильном приложении. В день старта акции можно было написать диктант и на специальных площадках, одна из них была в "Российской газете". Организаторы результатами остались довольны. Среднее значение уровня цифровой грамотности составило 7,15 балла из 10 возможных.

"Конечно, это только первый шаг, который дался нам не без барьеров, но мы уверены, что в будущем эта акция станет ежегодной, и каждый гражданин нашей страны не только одноразово узнает свой уровень цифровой грамотности, но и сможет отслеживать свою динамику, достижения или зоны развития на регулярной основе", - заключил директор общественной организации, объединяющей активных интернет-пользователей России РОЦИТ Сергей Гребенников.

Однако над некоторыми пунктами теста участникам пришлось изрядно попотеть. Самыми сложными для них оказались вопросы, связанные с цифровой безопасностью. Высокий уровень в данном направлении продемонстрировали лишь 37 процентов участников.

Остальные - потенциально являются легкой добычей для киберпреступников. В частности, выяснилось, что многие подростки не знакомы с защитой персональных данных, а также не умеют взаимодействовать с другими пользователями в социальных сетях. Что является важным сигналом, поскольку подростки в интернете нередко оказываются беззащитными из-за недостатка опыта.

Диктант был полезен и пожилым людям. Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".