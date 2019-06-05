Фонд памяти Дятлова попросит возобновить расследование гибели туристов

Активисты фонда памяти туристической группы Дятлова хотят обратиться в Следственный комитет с просьбой возобновить расследование трагедии на уральском перевале в 1959 году.

"Документ мы передадим в СК 26 июня. Следственные действия надо возобновлять, поскольку то уголовное дело, копию которого мы имеем на руках, совершенно не соответствует уголовно-процессуальному кодексу, составлено не до конца", - сообщил РИА Новости руководитель фонда Юрий Кунцевич.

Между тем расследованием обстоятельств смерти девяти молодых людей и девушек сейчас, спустя 60 лет, занимается прокуратура. В начале года надзорное ведомство сообщило, что попытается установить истинную причину случившегося тогда в горах.

Уголовное дело о гибели дятловцев насчитывает более четырех сотен страниц. Существует 75 версий того, как развивались тогда события. На данный момент криминальная подоплека случившегося исключена, приоритетными в прокуратуре считают три версии, и все они связаны со стихией. Также эксперты исключают версию фальсификации дела.

В марте сотрудники прокуратуры Свердловской области выехали на перевал Дятлова, что в 170 километрах от Ивделя на севере региона. В условиях, максимально приближенных к тем, что были в 1959-м, они провели ряд следственных экспериментов. О результатах обещают рассказать осенью. Назначен также ряд экспертиз. В том числе, судебно-медицинская. Ранее сообщалось что если экспертам потребуется эксгумировать тела туристов и на то будет согласие родственников погибших, то их также изучат с применением современных методов.