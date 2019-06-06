Суд продлил домашний арест экс-мэру Оренбурга

Ленинский районный суд Оренбурга продлил срок домашнего ареста бывшему мэру областного центра Евгению Арапову.

Как сообщила в четверг пресс-служба суда, обвиняемый в коррупции экс-чиновник останется под домашним арестом еще на месяц - до восьмого июля. Следствие ходатайствовало о продлении этого срока до восьмого августа. Сам же подозреваемый просил избрать ему меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Второй фигурант резонансного дела - бывший заместитель Арапова Геннадий Борисов - будет находиться под домашним арестом до 27 августа. Первое заседание по уголовному делу Борисова назначено на 18 июня. Дело вице-мэра будет рассматриваться в особом порядке, поскольку тот признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Как уже писала "РГ", громкий коррупционный скандал в Оренбурге вспыхнул в августе минувшего года. Сначала был задержан с поличным при получении взятки в два миллиона рублей вице-мэр Геннадий Борисов. А вскоре фигурантом уголовного дела стал и глава города Евгений Арапов. По версии следствия, 19 мая текущего года Борисов по сговору с Араповым получил от гендиректора стройфирмы взятку в 600 тысяч рублей. Из них львиная доля - 400 тысяч рублей - причиталась мэру. В октябре в деле появился новый эпизод: помимо взятки деньгами, Арапова заподозрили в получении "благодарности" в виде однокомнатной квартиры в новостройке стоимостью в 1,3 миллиона рублей.

Позднее экс-чиновнику инкриминировали получение еще двух взяток квартирами на общую сумм 2,6 миллиона рублей и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

До восьмого января Евгений Арапов находился в СИЗО. В октябре горсовет досрочно прекра тил его полномочия.