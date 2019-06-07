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Рубрика: Экономика

Названы два периода ослабления рубля летом и осенью

Текст: Георгий Панин
Дмитрий Александров, главный стратег УНИВЕР Капитал, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Пока для рубля ситуация в целом благоприятна несмотря на то, что рынок нефти вошел в стадию повышенной волатильности и при этом котировки тестируют поддержку на 60 долларов за баррель Brent.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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Фактически при действующем бюджетном правиле курс рубля имеет весьма опосредованную зависимость от нефти. И при колебаниях цен на последнюю в диапазоне 10 процентов изменения курса рубля могут не выходить за рамки одного процента, то есть рубль действительно практически отвязался от нее. Именно это мы наблюдаем последнее время.

При всех негативных факторах, которые сейчас доминируют на глобальных рынках, последние демонстрируют весьма неплохую устойчивость. И по факту, интерес к развивающимся рынкам никуда не ушел. Так что в случае, если, например, США и Китай все же достигнут некоторых договоренностей, резкий рост аппетита к риску и ралли в валютах развивающихся стран и в товарных активах практически гарантированы.

При всем при этом, со стороны Администрации президента США явно нет намерения способствовать стабилизации. Игра идет "ва банк" и недавние заявления о вводе пошлин в отношении Мексики, с которой только недавно было достигнуто соглашение яркий тому пример. Зато стабилизирующим противовесом выступает ФРС США, которая готова, очевидно, уже не только к двукратному снижению ставки в текущем году, но и, вероятно, к более решительным действиям для поддержания рынков.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Именно поэтому доходности по американским 10-летним трежерис достигли очередных локальных минимумов и готовы пробить вниз отметку два процента - крупные игроки готовятся к новому периоду мягкой денежно-кредитной политики.

В коротком аспекте это плюс для рубля, поскольку позволит снижать ставку ЦБ РФ без опасения вызвать продажи национальной валюты и при этом спрос на ОФЗ будет сохраняться и даже расти благодаря carry trade. Другая причина интереса к российским активам - явное снижение политических рисков после нулевых результатов расследования прокурора Роберта Мюллера (впрочем, его официальный текст оставляет лазейки для новых обвинений).

Дивидендные платежи могут стимулировать небольшой спрос на валюту и локальный избыток рублевой ликвидности на рынке, но она эффективно стерилизуется за счет предложения ОФЗ со стороны Минфина. Так что со стороны дивидендного сезона больших угроз ждать не надо. Вместе с тем, сезонность указывает, что июнь-июль и октябрь-ноябрь - традиционные периоды ослабления рубля.

Что же касается более дальних горизонтов, не забудем, что примерно через год-полтора после перехода ФРС США к снижению ставки на фоне высокого рынка начиналась рецессия и обвал разной степени глубины. Так что статистика - в пользу осторожности.

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