Новый Kia Sorento показался на тестах в компании с BMW X5

Hier zie je een nieuwe Kia Sorento die een BMW X5 de berg op trekt. Echt waar! https://t.co/V2FEyJefrr pic.twitter.com/IeMIvYTQ8G — AutoWeek (@AutoWeek) 7 июня 2019 г.

Издание AutoWeek опубликовало фотографии нового поколения Kia Sorento, который проходит тесты в тщательно замаскированном виде. Камуфляжная плёнка и маскхалат не позволяют идентифицировать особенности дизайна внешности новинки, а вот взятый на буксир BMW X5 намекает на то, что Sorento четвёртой генерации останется способным тяжеловозом.

Напомним, что это не первые фото, на которых запечатлён Kia Sorento нового поколения. Но на снимках, опубликованных в марте 2019 года, маскировка кроссовера была основательнее. Напомним, в отношении новой Kia Optima представители компании заявляли, что модель получится радикально другой, и новая дизайнерская концепция не предполагает "матрёшку": когда модели отличаются друг от друга только габаритами, вариантами отделки и набором опций. Поэтому можно предположить, что Sorento тоже окажется индивидуалом.

Предполагается, что у нового Kia Sorento появятся гибридные модификации, в том числе полноценный plug-in вариант. В России актуальное поколение Kia Sorento можно купить с бензиновым двигателем 2.4 литра мощностью 175 л.с. и 197-сильным дизелем объёмом 2.2 литра. Цена - от 1 789 900 рублей.

Kia Sorento Prime с увеличенной колёсной базой и возможностью заказа с семиместным салоном предлагается с 2.2 CRDi мощностью 200 л.с., 188-сильным 2.4 GDI и 3.5-литровым атмосферником с отдачей 249 л.с. Купить Sorento Prime можно начиная от 2 004 900 рублей.

В июне Kia представит две новинки сегмента SUV: 20 июня покажут кроссовер, названный в честь сына Геркулеса , а 26-го числа презентуют XCeed.