"Безумная идея". Как УАЗ пытался поднять автомобиль в воздух

Ульяновский автомобильный завод продолжает вспоминать важные исторические моменты в своей истории. На этот раз российская компания в соцсетях рассказала о том, что в начале восьмидесятых коллектив предприятия загорелся безумной, казалось бы, идеей - поднять УАЗ в небо.

"Поскольку на тот момент в нашей линейке уже была целая россыпь моделей, включая водоплавающий УАЗ-3907 "Ягуар", только создание летающего автомобиля казалось нам действительно достойным вызовом", - отмечает пресс-служба УАЗа.

БПЛА (Беспилотный летательный аппарат) Sojka III был разработан техническим научно-исследовательским институтом ВВС и ПВО в Праге и встал на вооружение чешской армии в 1997 году. "Беспилотник" предназначался для ведения воздушной разведки, радиоразведки и корректировки огня артиллерии и прочих военных задач.

Пусковая установка беспилотных самолетов комплекса Sojka III располагалась на специально оборудованном грузовом автомобиле. А вот поиском и перевозкой БПЛА занимался УАЗ-469.

Ранее УАЗ вспомнил о "Головастике" для "дальнобойщиков", а также поведал о забытом пикапе "Сталкер". Кроме того, не так давно автопроизводитель рассказал о машине "Белозор".