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09.06.2019 09:48
Рубрика: Российский автопром

"Безумная идея". Как УАЗ пытался поднять автомобиль в воздух

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод продолжает вспоминать важные исторические моменты в своей истории. На этот раз российская компания в соцсетях рассказала о том, что в начале восьмидесятых коллектив предприятия загорелся безумной, казалось бы, идеей - поднять УАЗ в небо.

"Поскольку на тот момент в нашей линейке уже была целая россыпь моделей, включая водоплавающий УАЗ-3907 "Ягуар", только создание летающего автомобиля казалось нам действительно достойным вызовом", - отмечает пресс-служба УАЗа. 

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Новые внедорожники УАЗа получат технологии Aurus

БПЛА (Беспилотный летательный аппарат) Sojka III был разработан техническим научно-исследовательским институтом ВВС и ПВО в Праге и встал на вооружение чешской армии в 1997 году. "Беспилотник" предназначался для ведения воздушной разведки, радиоразведки и корректировки огня артиллерии и прочих военных задач.

Пусковая установка беспилотных самолетов комплекса Sojka III располагалась на специально оборудованном грузовом автомобиле. А вот поиском и перевозкой БПЛА занимался УАЗ-469.

Ранее УАЗ вспомнил о "Головастике" для "дальнобойщиков", а также поведал о забытом пикапе "Сталкер". Кроме того, не так давно автопроизводитель рассказал о машине "Белозор".

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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