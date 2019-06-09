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Юрий Лоза научил своих подписчиков правильно мыть котов

Новости
    09.06.2019, 16:13
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Юрий Эдуардович Лоза, эксперт чрезвычайно широкого профиля, вновь подтвердил свою репутацию специалиста в самых различных областях.

Автор шлягера про плот, жесткий музыкальный критик и бескомпромиссный социально-политический комментатор опубликовал в своём информативном блоге в Facebook подробную инструкцию о том, как правильно, максимально безболезненно для всех сторон и с минимальными потерями... помыть кота.

Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети
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В восьми пунктах подробно изложен механизм деликатной процедуры, причём учтены не только физические аспекты (нужно, в частности, предварительно укоротить животному когти и непременно обзавестись напарником), но и психологические (см. пункт 8).

Кроме того, в перечне присутствуют довольно смелые советы: такие, как, например, "отжать кота".

А завершает свои размышления знаменитый артист анекдотом о помывке кошки при помощи унитаза.

Ранее Юрий Лоза высказался в поддержку удаления некоторых сцен из фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" и жёстко раскритиковал выступление Сергея Лазарева на "Евровидении".

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