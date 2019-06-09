Юрий Лоза научил своих подписчиков правильно мыть котов

Юрий Эдуардович Лоза, эксперт чрезвычайно широкого профиля, вновь подтвердил свою репутацию специалиста в самых различных областях.

Автор шлягера про плот, жесткий музыкальный критик и бескомпромиссный социально-политический комментатор опубликовал в своём информативном блоге в Facebook подробную инструкцию о том, как правильно, максимально безболезненно для всех сторон и с минимальными потерями... помыть кота.

В восьми пунктах подробно изложен механизм деликатной процедуры, причём учтены не только физические аспекты (нужно, в частности, предварительно укоротить животному когти и непременно обзавестись напарником), но и психологические (см. пункт 8).

Кроме того, в перечне присутствуют довольно смелые советы: такие, как, например, "отжать кота".

А завершает свои размышления знаменитый артист анекдотом о помывке кошки при помощи унитаза.

Ранее Юрий Лоза высказался в поддержку удаления некоторых сцен из фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" и жёстко раскритиковал выступление Сергея Лазарева на "Евровидении".