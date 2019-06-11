Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле

На Первом канале выйдет документальный фильм об аварии на ЧАЭС.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала, показ состоится 22 июня.
"Документальный фильм Первого канала подробно рассказывает, как было на самом деле, воспроизводит точную последовательность событий роковой ночи с 25 на 26 апреля 1986 года и последующих дней и месяцев", - обещают в пресс-службе.
Кроме того, будет рассказано, что стало причиной самоубийства академика Валерия Легасова.
Недавно на малые экраны по всему миру вышел художественный мини-сериал HBO и Sky "Чернобыль".
Американо-британское телешоу получило рекордно высокие баллы у зрителей на агрегаторе IMDb, но в то же время подвергся жесткой критике за многочисленные искажения фактов.
Нашу рецензию на сериал "Чернобыль" можно прочитать здесь.
Напомним, в России также готовятся два новых художественных проекта о Чернобыле.