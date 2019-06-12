Отец Микеллы Абрамовой назвал результаты проверки шоу "Голос" "чушью"

Бизнесмен Ян Абрамов, супруг певицы Алсу и отец юной артистки Микеллы Абрамовой, чья победа на шестом сезоне шоу Первого канала "Голос. Дети" была аннулирована, резко отнесся к результатам разбирательств на программе.

Напомним. Эксперты Group IB, компаниями, занимающейся расследованиями в сфере кибербезопасности, представили окончательные результаты проверки, показывающие, что Микелле Абрамовой "накрутили" более 41 000 голосов с помощью "ботов".

Ян Абрамов заявил радио "Говорит Москва", что не намерен это комментировать.

"Я ничего никогда не комментирую, тем более такую чушь, поэтому извините, пожалуйста", - уведомил отец дочери Алсу.