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Отец Микеллы Абрамовой назвал результаты проверки шоу "Голос" "чушью"

Новости
    12.06.2019, 15:52
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/ alsou_a Фото: instagram.com/ alsou_a
Фото: instagram.com/ alsou_a

Бизнесмен Ян Абрамов, супруг певицы Алсу и отец юной артистки Микеллы Абрамовой, чья победа на шестом сезоне шоу Первого канала "Голос. Дети" была аннулирована, резко отнесся к результатам разбирательств на программе.

Фото: Эмиль Матвеев/ ТАСС
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Напомним. Эксперты Group IB, компаниями, занимающейся расследованиями в сфере кибербезопасности, представили окончательные результаты проверки, показывающие, что Микелле Абрамовой "накрутили" более 41 000 голосов с помощью "ботов". 

Ян Абрамов заявил радио "Говорит Москва", что не намерен это комментировать.

"Я ничего никогда не комментирую, тем более такую чушь, поэтому извините, пожалуйста", - уведомил отец дочери Алсу.

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