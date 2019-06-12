Репортеры "СОЮЗа" побывали в гостях у старейшего ипподрома России

Центральный Московский ипподром расположен на улице с характерным названием Беговая. 42 гектара в непосредственной близости от центра столицы (отсюда до Кремля по прямой - всего 5 километров). Жизнь здесь напоминает ход единожды заведенных часов: каждое воскресенье ровно в час дня в любую погоду звучит колокол, и начинаются бега или скачки. Достаточно сказать, что ипподром работал даже в 1944 году! В этом году у ипподрома юбилей: 185 лет. За эти годы здесь побывали два императора, вождь Октябрьской революции, два генсека и президент России. Напросились в гости и мы.





Всем мечам назло

"Завели" ипподром аж 185 лет назад: тогда, в 1834-м, на Ходынском поле прошли первые рысистые бега. Именно так по науке называются лошадиные бега, когда наездник сидит в тележке-качалке. Спортсмен в седле на спине лошади - это уже жокей, а само действо - уже не бега, а скачки. Путать это в приличном обществе совершенно недопустимо. Знатоки утверждают, что московский ипподром - самый первый из рысистых в мире. В ту пору он представлял собою две узкие дорожки и пару беседок со скамейками для публики. Лошади даже бежали не по кругу - в конце дорожки им приходилось разворачиваться и цокать в обратную сторону. Словом, все происходило скромно, но начало было положено.

В Европе где-то со второй половины XIX века скачки стали бешено популярны, появился тотализатор, открылись букмекерские конторы, запахло большими деньгами. Жизнь на ипподромах забурлила, не остался в стороне и московский - начал резво строиться и развиваться. Игра на скачках обернулась страстью, которой не избежали ни принцы, ни нищие - на ипподроме бывали и члены императорской семьи, и бедняки, ведь ставки на тотализаторе начинались с 30 копеек. С любовью народа к ипподрому пришлось даже бороться, в 1910 году "Правилами игры на тотализаторе" удалось запретить игру на скачках хотя бы гимназистам и воспитанникам училищ.

Во время Первой мировой, Гражданской войны и революции ипподром несколько лет был закрыт, его использовали как плац для военных учений, площадку для митингов. Известно, что здесь выступил перед рабочими Ленин. В 1922 году ипподром вновь заработал, скачки и бега вновь стали очень популярными.

В 1949 году ипподром сильно горел. Почти все те постройки, что мы видим сейчас, это работа знаменитого советского архитектора Ивана Жолтовского, который создал нынешний комплекс с трибунами на 3,5 тысячи человек. В советское время, вплоть до девяностых годов, ипподром был местом очень оживленным и модным. В разные годы здесь бывали поэты Маяковский и Асеев, позже - такие звезды, как Броневой, Царев, Старостин, Окуджава. Посещали скачки и первые лица государства - Хрущев, Брежнев. В девяностые годы, казалось, заводная шкатулочка остановилась навсегда: скачки и бега на ЦМИ прекратились. Но в 2000 году их удалось возобновить, а в 2012-м вернулся к жизни и тотализатор.

Мы побывали на ипподроме в день, когда он вовсю готовился к XVI скачкам на приз президента России (традиционно проходят 12 июня). Гудел-пылил ремонт, но публика этого не замечала: трибуны и залы тотализатора переполнены элегантными пожилыми мужчинами, строго следящими за табло и лошадьми на дорожках через бинокли и... неожиданно оглушительно ревущими и топающими ногами, когда очередная стайка лошадей пролетает финишную черту. Познакомились на трибуне с высоким седым подтянутым господином, представившимся Анатолием, завсегдатаем ипподрома с 46-го года. Анатолий рассказал, что когда-то в советские времена выиграл здесь баснословные 10 тысяч рублей:

- Купил чешскую стенку, большой телевизор, проставился здесь, в кафе, для друзей! А самый большой мой выигрыш в "новое время" - 15 тысяч, было дело...

Среди посетителей выделяются группки нарядных женщин с детьми. Как правило, они не делают ставок, а едут сюда на экскурсии. Экскурсии здесь регулярные, причем не только для москвичей, на ипподром захаживают и иностранные туристы. С хранительницей музея Еленой Петерсон мы проговорили почти два часа. Елена Евгеньевна, восхищенно водя указкой по картине с изображением орловского рысака, рассказывает, что он "весь скроен по лекалу, он как музыкальная фраза, без острых линий": невозможно точно увидеть, где холка переходит в спину, так плавны очертания лошади.

С такой же любовью говорит о лошадях Екатерина Черепанова - она работает тренером в школе верховой езды.

- Необходимое качество в работе с лошадьми - это безграничное терпение, - делится секретами Екатерина.

...Двумя страстями живет ипподром: страстью к лошади и страстью к игре. Налюбовавшись на прекрасных, словно точеных рысаков, я поддалась второй стихии и... просадила на тотализаторе кровные сто рублей (благо, пластиковые карточки там не принимают). Начало положено, что-то будет... Кстати, минимальная сумма для игры на тотализаторе - всего 50 рублей.

В Минске вместо ипподрома - парк

В белорусской столице ипподром был открыт после Октябрьской революции - в 1925 году на Кошарской площади, с трех сторон окруженной руслом реки Свислочь. Он носил имя легендарного командарма Семена Буденного. Именитый военачальник, кстати, почтил своим вниманием минский ипподром в 1934-м, кода там проходили крупные соревнования. В свободное от состязаний время на площадке демонстрировали достижения племенной продукции социалистического коневодства.

Впрочем, происходили на минском ипподроме и другие важные события. После освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в 1944-м здесь состоялись митинг и партизанский парад. А в 1946-м там же в присутствии десятков тысяч минчан казнили 14 военных преступников-оккупантов, осужденных Военным трибуналом к смертной казни через повешение. Спустя несколько лет ипподром и вовсе прекратил свое существование - в конце 1950-х на его месте разбили парк.

К идее возродить конные бега в Беларуси вернулись в начале XXI века. Был даже разработан проектный эскиз конно-спортивного комплекса под Минском - с четырьмя конюшнями (на 30 лошадей каждая), скаковым кругом длиной 2000 метров, дорожкой для скачек с препятствиями, конкурным полем с площадками для выездки, зрительскими трибунами на 5000 мест, жокей-клубом, кафе, ресторанами, казино, гостиницей и другими объектами. Но что-то не срослось, несмотря на то, что открыть ипподром предполагалось поблизости от Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке - одного из крупнейших в Европе объектов по конному спорту и разведению лошадей. Ежегодно здесь проходит 2- 3 этапа Кубка мира по конному спорту. Здесь же расположен конезавод имени Л. М. Доватора. Приобрести, например, четырехлетнего жеребца тракененской породы с уравновешенным энергичным темпераментом, испытанного на свободе, заезженного под седло и проходящего тренинг согласно возрасту, здесь нынче предлагают за 11 с небольшим тысяч долларов США.