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14.06.2019 10:05
Рубрика: Спорт
Проект: РГ-Медиа

Чемпионат мира в России. Каким мы его запомнили

Год назад начался лучший футбольный турнир
Хороший повод вспомнить, как это было классно.
Это был больше, чем просто чемпионат мира по футболу. Фото: РИА Новости Это был больше, чем просто чемпионат мира по футболу. Фото: РИА Новости
Это был больше, чем просто чемпионат мира по футболу. Фото: РИА Новости

Хотя перед началом турнира настроение было так себе - сборной России предрекали провал, требовали отставки главного тренера Станислава Черчесова. К тому же были опасения, как справятся с проведением матчей в регионах.

Но сборная не провалилась - наоборот, игроки стали любимцами и заставили "переобуться" тех, кто предрекал им позорное выступление. А это было примерно все население страны.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Видео: Болельщики из разных стран отдали честь Артему Дзюбе

За Артемом Дзюбой, отдавшим честь после гола в матче-открытии с Саудовской Аравией Станиславу Черчесову, все стали повторять. Пошла мода на кокошники. Народ повалил в фан-зоны. Никольская улица в Москве превратилась в круглосуточный карнавал, где болельщики разных стран сменяли друг друга.

Англичане были в восторге от Волгограда, перуанцы - от Саранска, где сыграли и самый экзотический матч - Панама - Тунис. А в Ростове-на-Дону болельщики из Бразилии искрились от счастья и уверяли, что останутся в России даже после чемпионата - так она их впечатлила.Причем некоторые уже хорошо знали некоторые русские слова и выражения.

Полицейские были добры и вежливы. Даже позволяли распивать спиртные напитки на улице, не разгоняли толпы народа.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Почему кокошник стал так популярен во время чемпионата мира

Слезы радости после победы над Испанией, когда Игорь Акинфеев ногой отбил решающий пенальти в 1/8 финала, высохли. Слезы огорчения после драмы в Сочи, где сборная России (вновь по пенальти) проиграла хорватам в четвертьфинале, - тоже.

Но осталась застывшая на лице улыбка - потому что это был лучший чемпионат мира.

Вспоминаем его атмосферу и лучшие эпизоды из программы "Футбол на высоте", которая выходила на rg.ru каждый день, пока продолжался ЧМ-2018.

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