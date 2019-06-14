Чемпионат мира в России. Каким мы его запомнили

Хороший повод вспомнить, как это было классно.

Это был больше, чем просто чемпионат мира по футболу. Фото: РИА Новости

Хотя перед началом турнира настроение было так себе - сборной России предрекали провал, требовали отставки главного тренера Станислава Черчесова. К тому же были опасения, как справятся с проведением матчей в регионах.

Но сборная не провалилась - наоборот, игроки стали любимцами и заставили "переобуться" тех, кто предрекал им позорное выступление. А это было примерно все население страны.

За Артемом Дзюбой, отдавшим честь после гола в матче-открытии с Саудовской Аравией Станиславу Черчесову, все стали повторять. Пошла мода на кокошники. Народ повалил в фан-зоны. Никольская улица в Москве превратилась в круглосуточный карнавал, где болельщики разных стран сменяли друг друга.

Англичане были в восторге от Волгограда, перуанцы - от Саранска, где сыграли и самый экзотический матч - Панама - Тунис. А в Ростове-на-Дону болельщики из Бразилии искрились от счастья и уверяли, что останутся в России даже после чемпионата - так она их впечатлила.Причем некоторые уже хорошо знали некоторые русские слова и выражения.

Полицейские были добры и вежливы. Даже позволяли распивать спиртные напитки на улице, не разгоняли толпы народа.

Слезы радости после победы над Испанией, когда Игорь Акинфеев ногой отбил решающий пенальти в 1/8 финала, высохли. Слезы огорчения после драмы в Сочи, где сборная России (вновь по пенальти) проиграла хорватам в четвертьфинале, - тоже.

Но осталась застывшая на лице улыбка - потому что это был лучший чемпионат мира.

Вспоминаем его атмосферу и лучшие эпизоды из программы "Футбол на высоте", которая выходила на rg.ru каждый день, пока продолжался ЧМ-2018.