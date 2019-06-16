Лондон направит в Персидский залив 100 спецназовцев для защиты британских судов.

Как пишет ТАСС, морские пехотинцы 42-го десантно-диверсионного отряда войдут в состав нового подразделения, которое сейчас формируется. Местом базирования данного подразделения станет открытая в прошлом году британская военно-морская база в Бахрейне. Спецназовцы будут выходить в море на военных кораблях, которые патрулируют воды Персидского залива.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе неизвестные атаковали два танкера - Kokuka Courageous и Front Altair. На судах были слышны звуки взрывов, после чего начался пожар. Экипаж не пострадал.

Лондон и США поспешили обвинить в произошедшем Иран. Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что "почти наверняка" танкеры атаковало подразделение Корпуса стражей исламской революции. В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что данные обвинения являются попытками саботировать дипломатию и замаскировать экономический терроризм против Тегерана.