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Рубрика: В мире

Лондон направит в Персидский залив 100 спецназовцев

Лондон направит в Персидский залив 100 спецназовцев для защиты британских судов.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
МИД: Инцидент с танкерами отражает крайне острую ситуацию в регионе

Как пишет ТАСС, морские пехотинцы 42-го десантно-диверсионного отряда войдут в состав нового подразделения, которое сейчас формируется. Местом базирования данного подразделения станет открытая в прошлом году британская военно-морская база в Бахрейне. Спецназовцы будут выходить в море на военных кораблях, которые патрулируют воды Персидского залива.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе неизвестные атаковали два танкера - Kokuka Courageous и Front Altair. На судах были слышны звуки взрывов, после чего начался пожар. Экипаж не пострадал.

Лондон и США поспешили обвинить в произошедшем Иран. Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что "почти наверняка" танкеры атаковало подразделение Корпуса стражей исламской революции. В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что данные обвинения являются попытками саботировать дипломатию и замаскировать экономический терроризм против Тегерана.

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