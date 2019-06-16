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16.06.2019 20:13

Помпео пригрозил Ирану войной

Текст: Александр Ленин
Вашингтон рассматривает все варианты противодействия Ирану, в том числе военный. Об этом рассказал госсекретарь Майкл Помпео.
Майкл Помпео. Фото: Eric BARADAT / AFP Майкл Помпео. Фото: Eric BARADAT / AFP
Майкл Помпео. Фото: Eric BARADAT / AFP

"Соединенные Штаты рассматривают полный спектр действий", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу CBS.

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

По его словам, президента США Дональда Трампа несколько раз информировали и продолжают держать в курсе относительно возможных шагов в отношении Тегерана. "Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий, которые восстановят сдерживание (Ирана - прим. "РГ"), что является нашей задачей", - резюмировал Помпео. При этом он уточнил, что силовой сценарий также обсуждается.

Госсекретарь отметил, что Белый дом может принять решение о нанесении удара по Ирану без одобрения конгресса. "Мы всегда имеем право защищать американские национальные интересы", - подчеркнул он, добавив, что администрация США будет действовать в правовом поле.

Японский владелец судна опроверг версию США о взрыве танкера иранской миной

Накануне власти США обвинили Тегеран в нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Речь идет о судах Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous под флагом Панамы, которые были атакованы 13 июня в акватории Ормузского залива. Одно из них было зафрахтовано японской компанией. Корабли получили серьезные повреждения. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей, после чего спасатели эвакуировали с горящих кораблей в общей сложности 44 моряка.

Примечательно, что ЧП в Оманском заливе произошло на фоне визита в Тегеран премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который провел переговоры с президентом республики Хасаном Роухани и верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Поездка была нацелена на снижение напряженности на Ближнем Востоке и возможное смягчение риторики между ИРИ и США.

Фото: AP/Ebrahim Noroozi
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал инцидент в Оманском заливе подозрительным. "Атаки на танкеры, связанные с Японией, произошли, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводил встречу и обстоятельные и дружественные переговоры с аятоллой Али Хаменеи. Подозрительный - слишком мягкое слово для описания того, что, вероятно, произошло этим утром", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

В Кремле призвали избегать голословных обвинений при оценке случившегося в Оманском заливе. "Подобные инциденты действительно способны расшатать просто основы мировой экономики, и поэтому голословные обвинения здесь вряд ли можно принимать во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, абсурдно в данном случае ссылаться на секретные данные, как это делают в Вашингтоне. В Москве призвали трезво оценивать произошедшее и дождаться появления убедительных данных.

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