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Рубрика: Российский автопром

"Заряженной" Lada Vesta вернули утраченные цвета

Текст: Юрий Зубко

С начала июня АвтоВАЗ откорректировал цветовую палитру Lada Vesta Sport, вернув ранее утраченные оттенки. Как сообщает "лада.онлайн", теперь купить спортивный седан можно в красном или черном цвете.

На самом старте продаж "заряженная" Vesta предлагалась в пяти цветовых исполнениях кузова: красный - "Сердолик", белый - "Ледниковый", черный - "Черная жемчужина", серебристый - "Платина" и серый - "Тайфун". При этом практически сразу цветовая гамма была уменьшена до трех цветов: белого, серого и серебристого. И вот с начала июня Vesta Sport вновь обрел потерянные цвета.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Vesta Sport собирают вручную на конвейере Lada Sport, спортивного подразделения АвтоВАЗа, расположенного в Тольятти. Автомобиль оснащается 1,8-литровым силовым агрегатом, мощностью 145 л.с. и крутящим моментом 187 Нм.

Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой передач JR5. Максимальная скорость Lada Vesta Sport составляет 198 км/ч, время разгона до 100 км/ч - 9,6 секунды.

Продажи седана Lada Vesta Sport стартовали 30 января текущего года. Начальная стоимость автомобиля составляет 1 009 900 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что Lada в ближайшей перспективе не планирует выпуск спортивной версии универсала Lada Vesta SW. Известно, что создавались прототипы такого автомобиля, но дальнейшее развитие проекта пока приостановлено.

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#Lada