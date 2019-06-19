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"Сансе Старк" предложили роль певца-гомосексуалиста

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    19.06.2019, 16:03
Текст:   Олег Усков

Как знаем, вслед за Фредди и сэром Элтоном впереди маячит байопик еще одного видного эстрадного исполнителя гомосексульных ориентиров - Боя Джорджа.

В конце весны появилась информация, что студия MGM начала работу над лентой о жизни и творчестве ныне 58-летнего буревестника "новой романтики" - от детства и далее, вплоть до места фронтмена культовой группы Culture Club.

У проекта пока нет названия, но есть режиссер и сценарист - Саша Джерваси ("Хичкок"), и продюсеры - Кевин Кинг Темплтон ("Крид") и Пол Кимзли ("Пеле: Рождение легенды").

Сам герой повествования предприятие благословил и одобрил один из вариантов на роль себя - Софи Тернер, "Темного Феникса" и "Сансу Старк" из GOT.

Что видится, к слову, вполне внятным, если начать присматриваться к фото названных артистов.

По мнению "мальчика Джорджа", Софи - самый интересный вариант, и то, что она женщина - вообще не проблема, передает Billbord слова Боя, сказанные в интервью на австралийском радио. Да и в целом сам предстоящий фильм видится ему довольно забавным.

С учетом что Джерваси, ранее работавший с Боем, сценарий уже дописал. И Джордж имеет представление о грядущем.   

Примечательно, что и Софи только за.

По дате выхода сведений еще нет.

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