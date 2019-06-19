Новости

Вышел трейлер сериала "Пацаны" от авторов "Проповедника" 18:30
Бандераса и Тото Кутуньо пригласили сниматься в российских фильмах 18:30
В Петербурге пройдет крупнейшее событие года в области туризма 18:29
Цукерберг зарегистрируется в "Одноклассниках" 18:16
В Подмосковье подросток ударил полицейского ножом 18:15
Видео: С-300 "Фаворит" отразил массированный удар крылатых ракет 18:14
Дания ответила, какой вариант "Северного потока-2" считает наиболее приемлемым 18:10
Луис Энрике покинул сборную Испании 17:56
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году 17:54
Актриса и певица Белла Торн сама "слила" свои интимные фото 17:53
Во вьетнамской пещере найден "склад" оружия возрастом 9000 лет 17:51
Росавиация объяснила ситуацию с аэропортом "Домодедово" 17:47
Названы места, где москвичи чаще всего нарушают правила парковки 17:45
Опубликован первый трейлер новогодней сказки "Серебряные коньки" 17:42
Дом.рф рассказал, в каких регионах популярна льготная ипотека 17:37
В Сочи один человек погиб и трое пострадали в ДТП 17:37
Путин провел совещание по подготовке к "Прямой линии" 17:33
БТ-3Ф с новым боевым модулем покажут на "Армии-2019" 17:33
Ярославца осудили за разгром кладбища 17:31
В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами 17:20
Ставропольского топ-менеджера объявили в розыск по делу Арашуковых 17:11
На Ставрополье осудили похитителей, закопавших жертву живьем 17:08
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом 17:07
Кремль: Власти регионов начали решать проблемы до "Прямой линии" 17:02
Потенциально пригодные для жизни планеты открыты у звезды Тигардена 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
19.06.2019 17:27
Рубрика: В мире

Пляжи загнали в систему

Текст: Игорь Дунаевский
Единых для всей страны стандартов качества воды в США нет, но законодательство обязывает власти штатов ежегодно отчитываться о применяемых методиках мониторинга водоемов. В их основу ложатся рекомендации федерального Агентства по защите окружающей среды (АЗОС) и принятый в 1972 году Акт о чистой воде (англ. Clean Water Act).

Существует несколько разных стандартов в зависимости от способов использования воды - питьевая, для пляжного отдыха, под рыбные угодья, заповедники, промышленность или сельское хозяйство. Качество воды на пляжах регулируется отдельным законом. Среди прочих мер он устанавливает гранты местным властям и организациям на программы по мониторингу параметров воды, а также по информированию публики о пригодности пляжей для купания. На эти цели из федерального бюджета ежегодно выделяется около 10 миллионов долларов.

Желающий искупаться всегда может проверить состояние воды в общенациональной базе данных

Рекомендации АЗОС прежде всего нацелены на выявление бактерий, вирусов и различных патогенов, которые могут угрожать здоровью любителей купания. Ведь по статистике в природные водоемы окунается около 40 процентов американцев, а каждый третий контактирует с водой, плавая на лодке. Активисты-экологи критикуют федеральные власти за недостаточное внимание к загрязнению пляжей, указывая, что рекомендации АЗОС не учитывают другие типы загрязнителей, например, от промышленных отходов. Поэтому соответствие проб федеральным критериям не означает, что вода кристально чиста.

Желающий искупаться всегда может проверить состояние воды на пляже через общенациональную базу данных BEACON (аббревиатура от Beach Advisory and Closing Online Notification). На сайте можно узнать, находится ли пляж под наблюдением, а также уточнить, не закрыт ли он из-за повышенной опасности заражения. Из 6,5 тысяч пляжей, входящих в систему, качество воды регулярно проверяется в 3,5 тысячах.

Фото: AP
ВС США не стал штрафовать кондитеров за отказ печь торт для однополой пары

За загрязнение водоемов предусмотрены штрафы - от 2,5 до 25 тысяч долларов в день, а также до года тюрьмы. Если такие действия нанесли вред здоровью человека, то штраф увеличивается до 250 тысяч долларов, а срок за решеткой - до 15 лет.

Тем не менее, качество воды в США не идеальное. По статистике АЗОС, критерии качества нарушаются почти в половине ручьев и рек, и примерно в 70 процентах замкнутых водоемов. Исследователи из Surfrider Foundation утверждают, что на большинстве пляжей атлантического и тихоокеанского побережий (67 процентов) уровень бактерий низкий, но примерно на каждом пятом (22 процента) их концентрация зашкаливает за федеральные стандарты.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль: Власти регионов начали решать проблемы до "Прямой линии"
Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции
Минобороны не будет менять правила присвоения звания "старший лейтенант"
Россия считает голословными обвинения в причастности к крушению MH17
Денис Глушаков официально покинул "Спартак"