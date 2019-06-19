Единых для всей страны стандартов качества воды в США нет, но законодательство обязывает власти штатов ежегодно отчитываться о применяемых методиках мониторинга водоемов. В их основу ложатся рекомендации федерального Агентства по защите окружающей среды (АЗОС) и принятый в 1972 году Акт о чистой воде (англ. Clean Water Act).

Существует несколько разных стандартов в зависимости от способов использования воды - питьевая, для пляжного отдыха, под рыбные угодья, заповедники, промышленность или сельское хозяйство. Качество воды на пляжах регулируется отдельным законом. Среди прочих мер он устанавливает гранты местным властям и организациям на программы по мониторингу параметров воды, а также по информированию публики о пригодности пляжей для купания. На эти цели из федерального бюджета ежегодно выделяется около 10 миллионов долларов.

Желающий искупаться всегда может проверить состояние воды в общенациональной базе данных

Рекомендации АЗОС прежде всего нацелены на выявление бактерий, вирусов и различных патогенов, которые могут угрожать здоровью любителей купания. Ведь по статистике в природные водоемы окунается около 40 процентов американцев, а каждый третий контактирует с водой, плавая на лодке. Активисты-экологи критикуют федеральные власти за недостаточное внимание к загрязнению пляжей, указывая, что рекомендации АЗОС не учитывают другие типы загрязнителей, например, от промышленных отходов. Поэтому соответствие проб федеральным критериям не означает, что вода кристально чиста.

Желающий искупаться всегда может проверить состояние воды на пляже через общенациональную базу данных BEACON (аббревиатура от Beach Advisory and Closing Online Notification). На сайте можно узнать, находится ли пляж под наблюдением, а также уточнить, не закрыт ли он из-за повышенной опасности заражения. Из 6,5 тысяч пляжей, входящих в систему, качество воды регулярно проверяется в 3,5 тысячах.

За загрязнение водоемов предусмотрены штрафы - от 2,5 до 25 тысяч долларов в день, а также до года тюрьмы. Если такие действия нанесли вред здоровью человека, то штраф увеличивается до 250 тысяч долларов, а срок за решеткой - до 15 лет.

Тем не менее, качество воды в США не идеальное. По статистике АЗОС, критерии качества нарушаются почти в половине ручьев и рек, и примерно в 70 процентах замкнутых водоемов. Исследователи из Surfrider Foundation утверждают, что на большинстве пляжей атлантического и тихоокеанского побережий (67 процентов) уровень бактерий низкий, но примерно на каждом пятом (22 процента) их концентрация зашкаливает за федеральные стандарты.