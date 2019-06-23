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Рубрика: В мире

СМИ: Карлос Гон присвоил себе 3 миллиона долларов из фонда Renault

Бывший глава автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон присвоил себе более трех миллионов долларов из "президентского фонда" Renault. Об этом сообщила японская газета Asahi, подробно расписав мошенническую схему по выводу средств.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
Арестованный экс-глава Nissan обратился к французским властям за защитой

Напомним, первый раз Гон и экс-член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября прошлого года за нарушения японского финансового законодательства. Правда, тогда ему удалось оказаться на свободе.

В апреле этого года топ-менеджера снова арестовали. Против него были выдвинуты новые обвинения в финансовых махинациях. По данным следствия, он занижал размер своего вознаграждения на протяжении многих лет, скрыв в налоговой декларации доход почти в 5 миллиардов долларов.

Но окружной суд Токио решил выпустить Карлос Гона из тюрьмы под залог 4,5 миллиона долларов.

Сейчас бывший глава автомобильного альянса находится в своей токийской квартире под домашним арестом.

В мире Восточная Азия Япония
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