СМИ: Карлос Гон присвоил себе 3 миллиона долларов из фонда Renault

Бывший глава автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон присвоил себе более трех миллионов долларов из "президентского фонда" Renault. Об этом сообщила японская газета Asahi, подробно расписав мошенническую схему по выводу средств.

Напомним, первый раз Гон и экс-член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября прошлого года за нарушения японского финансового законодательства. Правда, тогда ему удалось оказаться на свободе.

В апреле этого года топ-менеджера снова арестовали. Против него были выдвинуты новые обвинения в финансовых махинациях. По данным следствия, он занижал размер своего вознаграждения на протяжении многих лет, скрыв в налоговой декларации доход почти в 5 миллиардов долларов.

Но окружной суд Токио решил выпустить Карлос Гона из тюрьмы под залог 4,5 миллиона долларов.

Сейчас бывший глава автомобильного альянса находится в своей токийской квартире под домашним арестом.