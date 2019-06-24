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24.06.2019 11:36
Рубрика: Видео

Блогеры установили на УАЗ колеса-ножи

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

В поисках альтернативы шинам российские и зарубежные блогеры-автоумельцы испробовали практически все подручные материалы - деревянные кругляши, канализационные люки и даже бетон.

И вот теперь мастерам из "Гаража 54" пришла в голову мысль опробовать стальные ножи на манер тех, которыми древние ассирийцы украшали колеса своих боевых колесниц и которыми сейчас растениеводы боронят почву перед посевной. Тем более, что в Сибири пришла пора сажать картошку.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Первая ошибка блогеров - ножи сделали не из высокопрочной стали, а из промышленного мусора, обрезков уголков, труб и швеллеров. Вторая - лопасти сделали слишком длинными и, соответственно, непрочными. Поэтому вспахать зябь с одного нажатия на педаль газа не получилось.

Тем не менее, идея показалась блогерам плодотворной и в ближайшее время нужно ждать работы над ошибками: установки новых прочных ножей из инструментальной стали и вспашки миллионов гектаров целинных заенисейских просторов.

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