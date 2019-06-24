Новый кроссовер Ford размером с Lada Xray готов к премьере

Ford назвал точную дату премьеры нового кроссовера Puma, который окажется чуть больше, чем EcoSport, но не покусится на территорию компактного Kuga.

На видеотизере новинка проезжает перед зрителем в своеобразном пиксельном камуфляже, который делает автомобиль похожим на фигурки из игр для "Денди" или Sega. В процессе проезда пиксели отваливаются от автомобиля.

Презентация Ford Puma состоится 26 июня, то есть до премьеры осталось менее двух суток.

Предполагается, что кроссовер будет переднеприводным, а под капотом расположится литровый EcoBoost с отдачей порядка 157 л.с., которому будет помогать 48-вольтовый стартер-генератор (мягкий гибрид). В будущем у модели может появиться "заряженная" модификация ST.

Ford Kuga будет конкурировать с Renault Captur, который вот-вот сменит поколение, Peugeot 2008, VW T-Roc, Seat Arona, Hyundai Kona, и, если бы компания не ушла из России, то Puma вполне мог бы побороться за покупателя с Lada Xray.

Напомним, первое публичное появление Ford Puma состоялось в апреле на специальном мероприятии в Амстердаме: автомобиль показали в полутьме и заверили, что это будет универсальный кроссовер, в багажник которого войдут две сумки для гольфа, причём в вертикальном положении.