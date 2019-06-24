Пять лучших китайских смартфонов, которые можно купить в России

Компании Huawei, OnePlus, Xiaomi, Meizu делают качественные смартфоны, которые гарантируют более или менее регулярные обновления прошивок, следуют стандартам качества и предлагают пользователям полезные сервисы - например, поиск потерянного устройства.

Об этом aif.ru рассказал Александр Побыванец, эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media.

Как пишет издание, лучшими на рынке можно назвать следующие модели.

1. Xiaomi Mi 9. Он сочетает в себе мощную начинку, хорошую камеру, быструю зарядку и большой экран. "Устройство за свои деньги предлагает все, что нужно", - отмечает Побыванец. Есть у смартфона и недостаток - традиционные "недоделки" в прошивках. Стоимость Mi 9 составляет от 34900 рублей.

2. OnePlus 7 Pro. Этот аппарат обладает первоклассными характеристиками, однако стоит от 44 тысяч рублей. Его отличия - выезжающая фронтальная камера, супербыстрая зарядка, очень плавный интерфейс. А вот камера - не так хороша, как хотелось бы.

3. Huawei P20 Pro. При цене около 30 тысяч рублей он делает отличные фотографии, обладает емким аккумулятором, "удобным" экраном, имеет большой объем памяти и стильный внешний вид. Недостаток - отсутствие разъема для наушников.

Что касается "разрыва отношений" с Android, то он отпугнет только тех, кто глубоко разбирается в характеристиках мобильных устройств, уверен эксперт.

4. Meizu Pro 6 Plus. Самый дешевый участник рейтинга - стоит от 12000 рублей. Он имеет неплохие характеристики, хорошую камеру, качественную цветопередачу и звук. Meizu испытывала финансовые трудности, но нашла новых инвесторов и нашла поддержку со стороны властей Китая.

5. Vivo Y17. Это бюджетный смартфон (стоимость около 15000 рублей), сочетающий в себе быструю зарядку, большой объем памяти и быструю зарядку, рассказал Побыванец. Емкость аккумулятора устройства, кстати, составляет 5000 мАч - это обеспечивает длительное время автономной работы.