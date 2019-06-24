Камерный театр в Воронеже "поздравили" Хаски, Гречка и Монеточка

Необычным концертом отметил свое 25-летие коллектив, ставший одним из брендов столицы Черноземья. В Камерном театре прозвучал жесткий рэп и подростковая поп-лирика от Хаски и Гречки, Монеточки и HammAli & Navai. В облике эстрадных "звезд" блестяще выступили актеры.

Зрители, не очень хорошо знакомые с современной молодежной музыкой, в первые минуты были уверены, что их разыгрывают. Что и образы певцов, и их биографии ("27 лет. Образование - девять классов. Гонорар за концерт вдвое выше зарплаты режиссера Льва Додина") и уморительные тексты - выдумка авторов капустника. Когда заблуждение рассеялось, зал ожил, и смотреть шоу стало еще интереснее.

Заслуженные артисты России и Украины купались в новых образах. Юрий Овчинников и Камиль Тукаев старательно копировали интонации Matrang"а в психоделическом хите "Медуза, мы друзья", благообразный сухощавый Борис Голощапов энергично читал рэп, Наталья Шевченко стала Монеточкой, Татьяна Сезоненко - Луной… В соцсетях доступны видео некоторых выступлений, так что оценить сходство может любой желающий.

Шуточный концерт обернулся любопытным исследованием массовой культуры. Ее можно считать конкурентом или даже врагом высокого искусства - мол, "улица корчится безъязыкая". А можно - принимать как материал для работы, изучать как новый художественный язык, принимать в качестве краски в свою палитру - саркастическими обращениями к масскульту были украшены в Камерном спектакли по Островскому, Шекспиру, Хармсу (и литературным анекдотам, которые ему приписывают). Кумиры молодежи с их абсурдными песнями бывают не чужды самоиронии, и их стеб, помноженный на пародийность, сделал вторую часть праздничного вечера труднозабываемой.

Начиналось же все более чем серьезно - с поздравления от вице-премьера правительства РФ Алексея Гордеева. В бытность воронежским губернатором он ходил в Камерный регулярно - не пропускал, кажется, ни одной премьеры и охотно делился впечатлениями. При поддержке Гордеева театру, как автономному учреждению культуры, подарили к 20-летию новое здание в центре Воронежа, оснащенное современным оборудованием. Это был первый после перестройки случай, когда "дом" для стационарного театра в городе возвели с нуля. Проект архитектора Сергея Куцевалова оказался очень удачным. По подобию Камерного теперь хотят строить здания и в других городах России, рассказала главный редактор "Петербургского театрального журнала" Марина Дмитревская.

До эпохального переезда труппа работала в ДК железнодорожников - в зале на сто мест. Из служебных помещений имелось крошечное фойе (с гардеробом и кофейным автоматом) да две гримерки. Санузел был общим на весь Дворец. Сейчас это "намоленное" место занимает частный Никитинский театр.

Славную историю Камерного напомнили монологи из знаковых постановок. Открыли и закрыли эту серию герои "Дяди Вани" - одного из лучших спектаклей Воронежа последних лет. Тон задали печальные наблюдения Астрова (Андрей Новиков) - ими можно описать и ситуацию, в которой рождался театр 25 лет назад, и его нынешний контекст: "лесов все меньше и меньше… и с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее". Ну а точку в ретроспективе поставило сакраментальное "мы отдохнем". Иллюзии здесь предпочитают рассеивать, так что Соня (Татьяна Бабенкова) обещает светлое будущее голосом Буратино под песню Красной Шапочки.

Камерный театр был основан режиссером Михаилом Бычковым, который ушел из большого ТЮЗа, решив не гнаться за массовым зрителем. Тогда в труппе было всего четыре актера: Сергей Козлов (ныне Астахов), Сергей Лялин, Олег Мокшанов и Наталья Шевченко - заслуженная артистка России, она единственная из того состава играет в Камерном и сегодня. За 25 лет неизменными членами коллектива, помимо худрука, остались Евгения Сергеевна Иванова и Ирина Григорьевна Давыдова - они были распространителями билетов, администраторами, гардеробщицами, смотрительницами в художественной галерее.

Первый спектакль - "Беренику" по Расину - показали 21 июня 1994-го. "Это был вечер, обещавший много, и обещания были выполнены", - отметила известный воронежский педагог и критик Алла Ботникова. Театр довольно быстро стал культовым местом для воронежской интеллигенции, для всех, кто заботу о хлебе насущном не мыслил без работы души.

В афише появлялись имена Достоевского и Лермонтова, Ионеско и Беккета, Пушкина и Платонова. В начале нулевых в Камерном попробовали на зуб "новую драму" - блистательные монологи Натальи Шевченко из миниатюр по пьесам Лаши Бугадзе "Потрясенная Татьяна" и Вячеслава Дурненкова "В черном-черном городе" сегодня кажутся интереснее самих пьес, но в 2002-м их постановка была событием. Как и "Вечность и еще один день" по Павичу, и первый в Воронеже вербатим "День города", и два опыта прочтения Платонова ("Дураки на периферии", "14 красных избушек"). И, конечно, острый взгляд на русскую классику - от "Бориса Годунова", с которым театр вошел в новый дом пять лет назад, до впервые сыгранного весной 2019-го "Бальзаминова".

Событиями - не только городского уровня - становится большинство премьер в Камерном, что признают и его поклонники, и недоброжелатели. Две трети своего бюджета театр зарабатывает на билетах, и это один из лучших показателей в стране.

Справка "РГ"

За 25 лет воронежский Камерный театр выпустил 72 спектакля. Не один десяток раз был номинирован на национальную премию "Золотая Маска" (как за постановки в целом, так и за режиссуру, и за игру конкретных актеров). Престижную награду увозили в Воронеж трижды. В 2019-м ее получил заслуженный артист России Камиль Тукаев за роль Креона в "Антигоне". Камерный проводит биеннале поэтического искусства "Мандельштамфест". В драматической труппе театра - 17 человек. Пару лет назад к ним добавилось несколько профессиональных танцоров, с участием которых уже поставлено три чисто хореографических спектакля.