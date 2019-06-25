Какие новые фильмы по любимым книгам появятся в наше время

Как выстроить цивилизованные отношения между литературой и кино в нашей стране. Решению этого вопроса посвятили Первый фестиваль экранизаций "Читка", который прошел в Москве с 20 по 23 июня. На открытии вручили приз Глебу Панфилову - кинорежиссеру, на счету которого такие экранизации, как "Мать", "Без вины виноватые", "В огне брода нет", "Васса", "В круге первом" и другие. В этом году Глебу Анатольевичу исполнилось 85 лет. Сейчас он работает над многосерийным фильмом по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Одним из центральных событий фестиваля был музыкально-поэтический Вечер Памяти, который прошел в парке "Зарядье". На нем показали две экранизации романа Бориса Васильева "А зори здесь тихие": 1972 года - режиссер Станислав Ростоцкий и 2015 года - режиссер Ренат Давлетьяров. Специальный приз "За искусство актерского воплощения в киноэкранизациях" получил народный артист СССР, Герой Труда, лауреат Ленинской премии Василий Лановой. На закрытии жюри в составе режиссера Сергея Урсуляка (председатель), писателей Алексея Иванова и Александры Марининой, режиссера Владимира Котта и актрисы Алены Бабенко вручило призы. А в "РГ" задались вопросом: фестиваль показал, что в России готовится много новых экранизаций, что еще собираются экранизировать в наше время в России из книг, которые "переносились" на экран ранее.

В экранизации романа Александра Беляева "Человек-амфибия" 1962 года главные роли сыграли Владимир Коренев и Анастасия Вертинская. Кто сыграет в фильме по мотивам книги 2020 года - пока неизвестно. Фото: РИА Новости

"Мастер и Маргарита", Михаил Булгаков

Как известно, роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" с трудом поддается экранизациям и постановкам. Тем не менее находятся смельчаки, которые берутся с ним работать. В России режиссер Юрий Кара в 1994 году снял одноименный фильм со звездным составом актеров: Валентин Гафт в роли Воланда, Михаил Ульянов - Понтия Пилата, Александр Филиппенков - Коровьева, Владимир Стеклов - Азазелло, Сергей Гармаш - Ивана Бездомного, Игорь Кваша - доктора Стравинского, Спартак Мишулин - Арчибальда Арчибальдовича, Вячеслав Шалевич - Каифы, Наталья Крачковская - дамы в "Грибоедове", Николай Бурляев - Иешуа, Александра Захарова - Геллы. Главных героев сыграли Виктор Раков и Анастасия Вертинская. В фильме звучит музыка Альфреда Шнитке. В 2005 году телеканал "Россия" показал 10-серийный телефильм Владимира Бортко "Мастер и Маргарита". В фильме - более 50 персонажей. Роль Берлиоза сыграл Александр Адабашьян, Воланда - Олег Басилашвили, Пилата - Кирилл Лавров, Коровьева - Александр Абдулов. В главных ролях снялись Анна Ковальчук и Александр Галибин.

Современный фильм "Последняя милая Болгария", снятый по мотивам повести Михаила Зощенко "Перед восходом солнца" режиссером Алексеем Федорченко, будет готов осенью. Фото: Пресс-служба фильма

В прошлом году было официально объявлено, что следующей работой режиссера Николая Лебедева ("Звезда", "Экипаж", "Легенда номер 17") станет фильм "Мастер и Маргарита". Причем он выступит не только как режиссер, но и как автор сценария. Продюсерами картины стали Константин Эрнст (Первый канал), Рубен Дишдишян ("Марс Медиа"), Леонард Блаватник ("Амедиа Продакшн") и Игорь Толстунов ("Профит"). В прокат "Мастер и Маргарита" выйдет в 2021 году.

"Угрюм- река", Вячеслав Шишков

Роман Вячеслава Шишкова "Угрюм-река" был экранизирован в 1968 году режиссером Ярополком Лапшиным на Свердловской киностудии. Четырехсерийный телевизионный художественный телефильм посмотрели в СССР большое количество зрителей. В главных ролях в этой истории о богатстве, его происхождении и применении денег Георгий Епифанцев - Прохор Петрович Громов, Виктор Чекмарев - Петр Данилыч, отец Прохора, Афанасий Кочетков - дед Данила, Валентина Владимирова - Марья Кирилловна, мать Прохора, Людмила Чурсина - Анфиса Петровна Козырева, Павел Махотин - Андрей Андреевич Протасов, инженер, Валентина Иванова - Нина, жена Прохора и другие.

В наши дни на "Мосфильме" идет подготовительный период работы над новой экранизацией романа Вячеслава Шишкова. Сериал, состоящий из шестнадцати эпизодов, готовится по заказу Первого канала. Производством фильма занимается студия "Русский проект" во главе с Денисом Евстигнеевым, режиссер - Юрий Мороз, ранее снявший сериалы "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Инквизитор", "Игрок", "Операция "Сатана" и три сезона популярного детектива "Каменская".

"Грозу" Александра Островского экранизировал Григорий Константинопольский. Впервые в Москве картину показали на закрытии фестиваля экранизаций "Читка". Фото: Пресс-служба фильма

"На наш взгляд, в основе советской картины тема классовой борьбы, - говорит Мороз. - Сегодня эта тема нам кажется неактуальной, поэтому мы акцентируем мелодраматическую и мистическую линии. Это не прямая экранизация романа. Мы придумали и дописали некоторые сюжетные линии, а также в корне изменили мотивацию главного героя Прохора Громова, сделав ее более понятной современному зрителю". В сериале сыграют Александр Балуев (Петр Громов), Юлия Пересильд (Анфиса), Александр Горбатов (Прохор Громов), Софья Эрнст (Нина) и многие другие. Оператор - Александр Кузнецов, художник-постановщик - Сергей Коковкин, композитор - Юрий Потеенко.

"Человек-амфибия", Александр Беляев

"Человек-амфибия" - советский художественный фильм 1961 года, поставленный на студии "Ленфильм" режиссерами Владимиром Чеботаревым и Геннадием Казанским по одноименному научно-фантастическому роману Александра Беляева. Фильм вышел в прокат в 1962 году, и только за это время его посмотрели 65 млн зрителей. В главных ролях снимались Владимир Коренев - Ихтиандр (роль озвучил Юрий Родионов), Анастасия Вертинская - Гуттиэре (роль озвучила Нина Гуляева), Михаил Козаков - Педро Зурита, Николай Симонов - доктор Сальватор, Анатолий Смиранин - Бальтазар, Владлен Давыдов - журналист Ольсен.

Недавно объявлено о том, что началась работа над проектом "Человек-амфибия" по мотивам романа Беляева. Режиссер новой фантастической картины - Федор Бондарчук. Действие фильма разворачивается в Санкт-Петербурге начала XX столетия. В аннотации сказано, что "зрителей ожидает совершенно неожиданное новое прочтение знаменитой истории любви: женское исполнение роли амфибии, масштабные подводные съемки, беспрецедентная компьютерная графика от студии Main Road Post ("Притяжение", "Сталинград", "Легенда о Коловрате")". Съемки картины в Санкт-Петербурге запланированы на осень 2019 года, выход в прокат ожидается в 2020 году. Автор сценария картины - Олег Маловичко. Имена исполнителей главных ролей пока не называются. Будут ли отступления от текста романа Александра Беляева, можно лишь догадываться, учитывая, что анонсировано, что амфибия - девушка.

Про содержание фильма коротко сообщают: "Санкт-Петербург, 1900 год. Между наземным и подводным миром идет война: по ночам Морской Дьявол нападает на корабли в Финском заливе, а изобретатель и промышленник Максим Найденов ведет охоту на полумифического монстра. Поиски сводят Максима с загадочной Галой, девушкой с побережья, но герой пока не знает, что его возлюбленная не та, кем кажется на первый взгляд, и в этой битве она может быть не на его стороне..."

"Гроза", Александр Островский

Драма Александра Островского "Гроза", которую с большим удовольствием до сих пор ставят в театрах, быда экранизирована в 1933 году. Одноименный фильм поставил режиссер Владимир Петров, он же выступил соавтором сценария. В главных ролях в картине снялись такие легенды, как Алла Тарасова (Катерина), Варвара Массалитинова (Кабаниха) и Михаил Жаров (Кудряш). Иван Чувелёв сыграл Тихона, Ирина Зарубина - Варвару, Михаил Тарханов -Дикого, Михаил Царёв - Бориса. Фильм был отмечен в 1934 году на кинофестивале в Венеции. Режиссер Григорий Константинопольский экранизировал трагедию Островского в декорациях современной России. Российская премьера фильма состоялась в конкурсе 30-го юбилейного "Кинотавра", и этим фильмом закрывался фестиваль экранизаций "Читка". Главные роли исполнили Любовь Аксенова, сыгравшая Катерину, и Виктория Толстоганова - Кабаниху. Василий Буткевич - Тихон, Иван Макаревич - Кулигин, Александр Кузнецов - Кудряш, Маша Шалаева - Феклуша. Три песни для современной "Грозы" написал и исполнил Иван Макаревич. В картине звучат и хиты группы "Альянс", Любы Успенской и других исполнителей.

"Перед восходом солнца", Михаил Зощенко

В СССР прозу Михаила Зощенко экранизировать пытались. Всем знаком советский кинофильм Леонида Гайдая "Не может быть!", который вышел в 1975 году. Комедия по жанру, он состоит из трёх новелл, снятых по произведениям Зощенко: по комедии "Преступление и наказание" и рассказам "Забавное приключение" и "Свадебное происшествие". Причем, в 1940 году "Преступление и наказание" уже пробовали экранизировать. Сделал это режиссёр Павел Коломойцев. В ней рассказывается о жизни завмага Григория Ивановича Горбушкина накануне ареста - нельзя сказать, что он - не совершал хищений. Во второй новелле - комедия отношений: муж любовницы оказывается любовником её подруги, а сосед подруги любовницы по коммуналке - любовником жены. В конце все шестеро героев случайно пересекаются вместе и ищут выход из ситуации. В заключительной новелле молодой человек Володька Завитушкин, приходит на собственную свадьбу, где никак не может узнать свою невесту: они виделись только на улице, да и то - коротко. В картине снимались такие звезды советского кино, как Вячеслав Невинный, Олег Даль, Светлана Крючкова, Георгий Вицин, Леонид Куравлев, Валентина Теличкина и другие.

Фильм полюбился широкой аудитории, а вот литературные и кинокритики к нему были строги. Они считали, что от великолепного языка писателя Зощенко в фильме ничего не осталось. Посмотрим, как воспримут критики новую экранизацию Зощенко, в частности, фильбм по мотивам повести писателя "Перед восходом солнца". За нее взялся Алексей Федорченко и первые материалы уже таковы, что они получили приз фестиваля "Читка" за "Самый яркий союз литературы и кино" (на фестивале дают награды еще неоконченным проектам, прогнозируя ожидания). Действие в фильме "Последняя милая Болгария" происходит в 1943 году. В это время молодого мичуринца эвакуируют в Алма-Ату для выведения нового сорта яблок. Алма-Ата в это время - столица отечественного кинопроизводства: там творят все - от Эйзенштейна до Трауберга. Герою предоставляют комнату, где он находит дневники человека, который недавно умер при странных обстоятельствах…

Кстати

Экранизацию чеховской повести "Черный монах" Ивана Дыховичного, снятую в 1988 году, забыть невозможно. В ней главную роль сыграл Станислав Любшин, а вместе с ним в фильме снимались Татьяна Друбич, Петр Фоменко, Виктор Штернберг и Любовь Селютина. Однако выросло поколение молодых и дерзких. И вот уже воспитанница мастерской Владимира Хотиненко, режиссер Елизавета Логунцова, сняла свой фильм по этой повести и назвала его "Мираж". Это - дипломная работа, которая, тем не менее, была отобрана в конкурс фестиваля экранизаций "Читка". Оператор картины - также дебютант - Мария Жердина (мастерская профессора Вадима Алисова). Главную роль сыграл Дмитрий Гладышев. В роли Тани - Софья Резник, Песоцкий - заслуженный артист России Юрий Ильин.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"