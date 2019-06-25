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25.06.2019 21:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Для детей и взрослых

Дмитрий Медведев сообщил о повышении пособий на ребенка до 10 тысяч рублей
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
Не все меры поддержки демографии заработали в полной мере, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Такого рода работа будет продолжена, включая подготовку правительством новых инициатив для повышения рождаемости.
Дмитрий Медведев считает, что не все принятые меры по повышению рождаемости в России, действуют в полной мере. Фото: РИА Новости Дмитрий Медведев считает, что не все принятые меры по повышению рождаемости в России, действуют в полной мере. Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев считает, что не все принятые меры по повышению рождаемости в России, действуют в полной мере. Фото: РИА Новости

Глава правительства провел совещание по достижению национальных целей развития. Это было второе совещание из этой серии и его посвятили проблемам демографии. В этой сфере перед правительством президент Владимир Путин поставил две задачи: добиться естественного прироста численности населения и увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году.

Фото: shironosov / istock
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Задачи далеко не самые простые, учитывая современные демографические трудности, которые испытывает не только Россия, но и остальной мир. "Меняется в целом возрастная структура населения на планете, становится больше пожилых людей, молодые семьи - это тоже общемировой тренд - не торопятся заводить детей, хотят сначала выстроить свою карьеру или просто пожить для себя", - пояснил Медведев. "Россия в силу разных причин испытывает значительное влияние этих глобальных трендов. Нам их удалось ослабить, начиная с середины 2000-х годов, и те меры, которые были приняты, в целом оказались достаточно эффективными", - заявил премьер.

Полтора года назад правительством был принят пакет мер поддержки демографии, направленный на увеличение рождаемости. В него вошли ежемесячные выплаты для семей при рождении или усыновлении первого ребенка и выплаты на второго ребенка из материнского капитала. Эти меры продлены до 2021 года. Регионы получили субсидии на выплаты при рождении третьего и последующего детей. Не все меры, считает Дмитрий Медведев, заработали в полную силу. Собственно, эта тема обсуждалась и в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

"Естественно, нужно принимать решения, чтобы эту ситуацию исправить", - указал председатель правительства. Он напомнил, что недавно было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они станут получать ежемесячно не 50 рублей, а более 10 тысяч. "Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка", - сообщил премьер.

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Также почти в два раза увеличены компенсационные выплаты трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. "Эта мера начнет действовать с 1 июля текущего года", - сказал глава кабинета министров.

Для семей, проживающих на Дальнем Востоке, введена единовременная выплата при рождении первого ребенка в размере двукратной величины регионального прожиточного минимума для ребенка. Семьи региона получили право на региональный материнский капитал при рождении второго ребенка.

"Будем продолжать софинансирование из федерального бюджета ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей в регионах Дальнего Востока, включая Бурятию, Якутию, Сахалинскую область, Чукотский автономный округ", - заверил Дмитрий Медведев.

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Одновременно правительство принимает меры для снижения смертности граждан, для повышения доступности и качества медицинской помощи. Приняты специальные программы по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями - основными причинами смертности в стране.

"Нужно снижать смертность от внешних причин - аварий, экологического фона, - делать более популярными здоровую жизнь и питание, прививать привычку следить за здоровьем", - призвал председатель правительства.

Как считает Дмитрий Медведев, этот комплекс мер должен привести к необходимому результату. Но и новые формы поддержки демографии правительство тоже готово изучить, добавил он.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия ДФО Якутия ДФО Сахалинская область ДФО Чукотский АО
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