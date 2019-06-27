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27.06.2019 02:18
Рубрика: Власть

Семь делегаций покинули сессию ПАСЕ из-за возвращения России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до конца года. Такое решение представители вышеуказанных стран приняли после принятия резолюции, подтверждающей возвращение полномочий российской делегации в полном мере.

Возмущенная поражением русофобов украинская делегация первой объявила, что покидает ассамблею, не уточнив, делает ли это навсегда или только до конца нынешней сессии. Ранее российский сенатор Алексей Пушков высмеял реакцию украинского МИД на решение ПАСЕ восстановить в правах делегацию РФ. "Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию...", - заключил политик. И напомнил, что Киев все устраивало, когда "ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции".

Фото: iStock
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К украинскому "бунту" присоединились делегации шести стран русофобского лобби. Совместное заявление стран опубликовал на своей странице в Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев.

Между тем спикер парламента Словакии Андрей Данко опроверг информацию, что делегация республики ушла с сессии ПАСЕ из-за России, передает РИА Новости. Большинство членов делегации проголосовали за возвращение прав российской делегации.

Напомним, после принятия резолюции о возвращении РФ в ПАСЕ, члены украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы покинули зал заседаний в одиночестве, хотя призвали последовать с ними всех, кто их поддерживает.

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