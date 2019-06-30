Стрелок Каменский будет знаменосцем сборной России на закрытии Евроигр

Каменский приехал в Минск одним из лидеров российской команды стрелков. Он является серебряным призером Олимпиады в Рио, побеждал на чемпионатах мира и Европы. В Минске Сергей подтвердил свой класс. Впрочем, как и вся сборная стрелков, которая внесла серьезный вклад в общий успех россиян. Именно в этом виде Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали первыми чемпионами, выиграв командные соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Черноусов в итоге увозит из Минска три золотые медали.

Сергей Каменский на Европейских играх победил в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м их трех положений и в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте, а также стал вторым в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. О том, что именно Каменский выбран знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Игр сообщил ТАСС со ссылкой на главу российской делегации Андрея Конокотина.

Отметим, что на торжественной церемонии будет присутствовать президент России Владимир Путин. Также в Минск прилетел и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Соревнования проходили в течение 10 дней. 200 комплектов медалей разыгрываются в 15 видах спорта. Российская сборная досрочно выиграла общекомандный зачет, заранее перевыполнив план в 30 золотых медалей. Второе место на данный момент занимают хозяева Игр.