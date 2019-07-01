У страховщиков и ГИБДД с технической точки зрения все готово, чтобы начать выявлять незастрахованные автомобили на дороге с помощью автоматических камер фотовидеофиксации. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

Камер у нас монтируется много, но пока ни одна не фиксирует, застрахована ли машина по ОСАГО. Фото: РИА Новости

Однако даже эксперимент по выявлению таких нарушителей откладывается регулярно и на неопределенное время. Между тем от того, что по дорогам безнаказанно передвигаются незастрахованные, страдают по большей части те, кто будучи застрахованными стали участниками аварий не по своей вине.

Обычная ситуация. Столкнулись два автомобиля. Люди не пострадали, нет ущерба третьим лицам, а значит, можно оформить аварию без вызова ГИБДД. По Европротоколу. Вроде бы, у обоих водителей действующие полисы. Но после такого оформления, когда пострадавший обращается в страховую компанию за выплатой ущерба, выясняется, что у виновника был поддельный полис. Примечательно, что даже сотрудники ГИБДД, приехав на место аварии, зачастую рекомендуют оформить ее по Европротоколу, даже не проверив толком полисы участников.

При проверке более 2 миллионов проездов под камерами в Москве выявилось более 15 процентов автомобилей без ОСАГО

В результате пострадавшие оказываются без защиты. Ведь виновником мог оказаться иногородний, а то и гражданин ближайшего зарубежья. Поэтому, когда выясняется, что у этого водителя был поддельный полис, подать на него в суд окажется весьма затруднительно. Надо выяснять его место жительства, по которому он может вовсе не проживать. А уж с иностранными гражданами и вовсе все пропало. Тем более что ГИБДД аварию не оформляло и данных на виновника у потерпевшего практически нет.

Между тем по экспертным данным у нас по дорогам передвигается от 3 до 4 миллионов автомобилей с поддельными полисами. А сколько просто незастрахованных автомобилей - посчитать практически невозможно. Но можно прикинуть, что, если в России зарегистрировано около 60 миллионов транспортных средств, а застраховано из них только около 40 миллионов, получается, что 20 миллионов транспорта страховки не имеет. Многие из них и вовсе по дорогам не передвигаются. Но сколько точно такого транспорта - никому неизвестно.

Заставить водителей страховать свою ответственность помогли бы камеры.

При подготовке эксперимента были обработаны данные всех застрахованных в России автомобилей. Это 38,6 миллиона машин. ГИБДД не смогла идентифицировать лишь 731,5 тысячи транспортных средств. При этом только 245,5 тысячи из них - легковушки, грузовики, автобусы и мотоциклы. Все остальное - тракторы и спецтехника.

То есть все автомобили идентифицируются с помощью камер. А те, которые не идентифицируются, - статистическая погрешность.

Надо сказать, что люди сами создают сложности для идентификации. Например, купил человек машину, застраховал ее, поставил на учет, получив номера, но эти номера в страховую компанию не сообщил. Он фактически застрахован. Только автомобиль с такими номерами застрахованным не числится.

Еще один интересный момент. В феврале при проверке 2,16 миллиона уникальных проездов под камерами в Москве, когда фиксируется только один проезд конкретного автомобиля, было выявлено 15 процентов машин, данные о наличии страховки которых не подтвердились. В Московской области уникальных проездов было 1,34 миллиона. И выявлено более 10 процентов автомобилей, данные о страховании которых не подтверждались.

Если есть желание избавить ГИБДД от оформления мелких аварий с помощью Европротокола, то для начала надо обеспечить, чтобы на дорогах были застрахованы все. Но ситуация, как видим, далека от идеальной.

Что мешает запустить в работу выявление незастрахованных автомобилей с помощью камер? Оказывается, структуры, ответственные за безопасность дорожного движения, не могут прийти к единому мнению, как наказывать незастрахованного водителя. По сути, спор идет вокруг двух позиций. Одна сторона настаивает на том, что штраф должен выноситься за каждый проезд незастрахованного водителя под каждой камерой. С учетом того, что у нас штраф за это нарушение 800 рублей, а камер много, то за один день такой водитель сможет собрать десятки тысяч штрафов. Но возникает вопрос: а если водитель просто забыл о том, что срок действия полиса истек? И узнает он про это через несколько дней, когда ему начнут приходить эти многотысячные штрафы?

Другая позиция - более гуманная. Предлагается выносить штраф раз в сутки. Но это требует более сложных технических решений. Так что, когда такой автоматический контроль начнется на дорогах, зависит, похоже, лишь от административной воли. Но чьей - тоже неизвестно.

В любом случае в Госавтоинспекции уверены, что сначала при запуске эксперимента штрафы вовсе выноситься не должны. Водителям будут направляться предупреждения о том, что срок действия их страховки истек.