Пострадавшие в катастрофе Ан-24 в Бурятии пошли на поправку

Восемь человек, госпитализированных после аварии самолета Ан-24 в Бурятии, идут на поправку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную представителем республиканского центра медицины катастроф Ольгой Рипп.

Сейчас в медицинских учреждениях находятся восемь человек. По словам Ольги Рипп, у всех состояние стабильное, средней тяжести, но "уже ближе у удовлетворительному".

Как сообщала "РГ", авиакатастрофа произошло 28 июня в 10.30 по местному времени. Воздушное судно авиакомпании "Ангара" выполняло рейс №2G-200 по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск. При посадке в бурятском поселке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. После этого загорелся.

Погибли два члена экипажа: командир воздушного судна, пилот и бортмеханик. Медицинская помощь понадобилась 33 пассажирам. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследование авиакатастрофы начала комиссия МАК.