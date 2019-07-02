Роскосмос задействует искусственный интеллект для исследования Луны

Новости

Кабмин поддержал проект о наделении полиции правом объявлять предостережения 10:09
На Дону выросло число заболевших Крымской лихорадкой 10:06
"Уральские авиалинии" возобновили рейсы в Прагу 10:04
Роскосмос показал на снимках масштабы наводнения в Иркутской области 10:02
Под Воронежем в ДТП погибли три человека 10:00
Житель Магадана извинился за надпись "город-отстой" на баннере 10:00
Под Геленджиком у пляжных фотографов изъяли целое стадо животных 09:57
В Дагестане выпал снег и прошел сильнейший ливень 09:46
Пермские приставы за долги арестовали два гроба и траурный венок 09:32
В Иркутской области восстановили движение на федеральной трассе Р-255 09:29
В Судаке села на мель частная яхта 09:28
Роспотребнадзор представил уникальную вакцину против лихорадки Эбола 09:28
В Хабаровске арестована мастер маникюра, вырывавшая ногти клиентам 09:16
14 человек погибли и 13 пропали из-за наводнения в Иркутской области 09:09
УАЗ выпустит 300 ультралюксовых "Патриотов" 09:07
В Великом Новгороде обнаружили первую в 2019 году берестяную грамоту 09:04
Изображения орлов украсили стекла вестибюлей московского метро 09:02
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Прагу вслед за "Аэрофлотом" 09:00
Появилось первое фото салона УАЗ "Патриот" с "автоматом" 08:50
Неймар намерен устроить забастовку 08:40
Тюменец устроил пранк со стрельбой и метанием гранаты в прохожих 08:37
В Приморье многодетные семьи начали получать компенсации за авто 08:25
Видео: ВКС РФ провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО 08:20
Москвичей ждет последний теплый день на этой неделе 08:15
В Нижневартовске сгорела крыша многоэтажки 08:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
02.07.2019 05:39
Рубрика: Общество

Роскосмос задействует искусственный интеллект для исследования Луны

Фото: AP Photo/Paul Sancya Фото: AP Photo/Paul Sancya
Фото: AP Photo/Paul Sancya

Для исследования Луны Роскосмос намерен задействовать роботов и искусственный интеллект. Использование специальной техники позволит снизить возможные для здоровья человека риски и стоимость программы в целом, отметили в госкорпорации.

Фото: NASA
NASA показало видео Луны в высочайшем разрешении 4К

Лунная программа, о которой впервые заговорили в конце прошлого года, будет реализована в несколько этапов до 2040 года. ТАСС, ссылаясь на презентацию гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщает, что российские космонавты впервые побывают на поверхности Луны в 2030 году.

"Требования к тем, кто хочет побывать на естественном спутнике Земли, по медицинской части высокие. Кандидат должен быть здоров физически, психически и психологически", - рассказал директор института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

О новом наборе в отряд космонавтов стало известно в конце мая. Дмитрий Рогозин выразил надежду на более активное участие в освоении космоса девушек.

Фото: kinopoisk.ru
Стивен Хокинг назвал сроки миграции людей с Земли

А не так давно на Петербургском международном экономическом форуме глава "Роскосмоса" предложил Китаю объединить усилия для создания на Луне базы. "Давайте сделаем это вместе", - сказал Рогозин, обращаясь к китайскому коллеге Чжицзянь У.

Российская концепция освоения Луны рассчитана на 20 лет. В 2021-2025 годах запланирован беспилотный облет Луны кораблем "Федерация" и отправка на земной спутник автоматических станций. Следующий этап - развертывание на орбите Луны спутников связи.

И в 2030 году должна произойти высадка российских космонавтов и оборудование на спутнике посещаемой базы.

НАСА отправит оборудование на Луну в 2020 году
Общество Космос Правительство "Роскосмос" Освоение Луны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Уральские авиалинии" возобновили рейсы в Прагу
Роскосмос показал на снимках масштабы наводнения в Иркутской области
Видео: ВКС РФ провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
На День независимости Трамп покажет американцам танки