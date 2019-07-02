Роскосмос задействует искусственный интеллект для исследования Луны

Для исследования Луны Роскосмос намерен задействовать роботов и искусственный интеллект. Использование специальной техники позволит снизить возможные для здоровья человека риски и стоимость программы в целом, отметили в госкорпорации.

Лунная программа, о которой впервые заговорили в конце прошлого года, будет реализована в несколько этапов до 2040 года. ТАСС, ссылаясь на презентацию гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщает, что российские космонавты впервые побывают на поверхности Луны в 2030 году.

"Требования к тем, кто хочет побывать на естественном спутнике Земли, по медицинской части высокие. Кандидат должен быть здоров физически, психически и психологически", - рассказал директор института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

О новом наборе в отряд космонавтов стало известно в конце мая. Дмитрий Рогозин выразил надежду на более активное участие в освоении космоса девушек.

А не так давно на Петербургском международном экономическом форуме глава "Роскосмоса" предложил Китаю объединить усилия для создания на Луне базы. "Давайте сделаем это вместе", - сказал Рогозин, обращаясь к китайскому коллеге Чжицзянь У.

Российская концепция освоения Луны рассчитана на 20 лет. В 2021-2025 годах запланирован беспилотный облет Луны кораблем "Федерация" и отправка на земной спутник автоматических станций. Следующий этап - развертывание на орбите Луны спутников связи.

И в 2030 году должна произойти высадка российских космонавтов и оборудование на спутнике посещаемой базы.